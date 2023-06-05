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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عذبوها حتى الموت.. السجن المشدد 10 سنوات لسيدتين لقتلهما فتاة في الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة متهمتين بالسجن المشدد 10 سنوات، وإيداع المتهم الثالث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومصادرة الأسلحة البيضاء والأدوات المضبوطة، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، لاتهامهم في قتل سيدة بعد تعذيبها. 

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد عبد الوهاب أبو عمر رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبد العظيم عبد الهادى البيه والمستشار محمد عبد القادر الحلو وسكرتير محكمة الجنايات كريم الجنادي.

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وبدأت القضية المقيدة، برقم 13502 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة ثان المنتزة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة ثان المنتزة يفيد بقيام المتهمين، باحتجاز المجني عليها وقتلها داخل الشقة محل سكنهم بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنتزة، أنه على إثر بلاغ من "و.ع.م" كهربائي، وأبلغه بالعثور على جثة المجني عليها "ج.م.ع" ، داخل الوحده السكنية التي يقطن بها أبناء زوجته، وعقب الدخول الي الشقة محل الواقعة تم العثور على جثة المجني عليها، مسجاه علي ظهرها بحمام الشقة مكبلة الأيدي وبها اثار تكبيل من الساقين وآثار حروق بمناطق متفرقة وإصابات متعددة في جسدها وعثر علي سلاح أبيض سكين به اثار احتراق وكذلك عدد 3 قطع من الإسلاك وخرطوم.

وكشفت التحقيقات أن مرتكبي الواقعة كل من، سيدتين تعملان بكوافير حريمي، وطفل حدث، ١٥ عاما، فتم القاء القبض عليهم وبمواجهتم اقروا بارتكاب الواقعة والتعدي على المجني عليها استخدم السلاح الأبيض والأدوات المضبوطة التي ادت بحياتها قاصدين من ذاك إزهاق روحها، وذلك لاعتقاد منهم بقيام المجني عليها بالتسبب في وفاة والدتهم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهمين.

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