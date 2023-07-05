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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أنهى حياة سائق توك توك.. جنايات أسيوط تحيل أوراق نجار مسلح للمفتي

محكمة
محكمة

أحالت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط، أوراق نجار مسلح لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه لقتله طفلا بـ "شاكوش" وإلقاء جثته بأحد المصارف المائية ناحية قرية درنكة لسرقة التوك توك الخاص به.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الحكيم محسن الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عصام عبد الشكور وعلاء عامر، وأمانة سر زكريا حافظ و لؤي بهي الدين ومحمد علاء.

تعود وقائع القضية رقم 11024 جنايات أول أسيوط إلى أنه أثناء مرور دورية أمنية بقيادة ملازم أول عمر عادل، معاون مباحث قسم شرطة أول أسيوط، بمنطقة الطريق الدائري بمدينة أسيوط، أبصر مجموعة من الأشخاص ممسكين بشخص، وكذلك دراجة نارية “توك توك”. 

وبالتوجه ناحيتهم، قال أحد الأشخاص إن هذا التوك توك ملك أحد أصدقائهم ويدعى "فرج. ص. ح"، 17 عاما، المجني عليه، وإنه كان يقود التوك توك ناحية قرية درنكة.

وتمكنت القوة الأمنية من ضبط قائد التوك توك، وتبين من الفحص أنه يدعى "حسين. م. ع"، 23 عاما، نجار مسلح، المتهم. 

وبمناظرة التوك توك، عثر على آثار دماء بأنحاء متفرقة داخل التوك توك وشاكوش ذا مقبض خشبي عليه آثار دماء.

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وبسؤال المتهم عن كيفية تحصله على التوك توك، ظهر عليه علامات الارتباك الشديد ولم يبد سببا مقنعا، وتم اصطحابه إلى قسم الشرطة، وبمناقشته أقر بأنه قام باستيقاف سائق التوك توك وطلب منه توصيله إلى قرية درنكة وقام باستدراجه إلى أحد الطرق الفرعية غير المأهولة بالسكان، وقام بالتعدي عليه بـ "الشاكوش" حتى أنهى حياته وقام بسرقة مبلغ مالي كان بحوزته، وتخلص من الجثة بإلقائها في أحد المصارف المائية بالقرب من قضبان السكة الحديد، واستولى على التوك توك، وقام بالإرشاد عن مكان جثة المجني عليه.

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