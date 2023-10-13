تقرير الطب النفسي يكشف حقيقة مرض متهم أنهى حياة زوجته في أسيوط

كشف تقرير إدارة الطب النفسي الشرعي بالمجلس الإقليمي للصحة النفسية التابع للمجلس القومي للصحة النفسية بوزارة الصحة عن سلامة المتهم “نجعاوي . ف . م” والذي أنهى حياة زوجته "منى . ع . س" بضربها بإسطوانة بوتاجاز أثناء أدائها الصلاة مما أدى إلى وفاتها بمركز أبنوب في أسيوط.



وأكد التقرير أن المتهم لا يعاني من أي أعراض دالة على وجود اضطراب عقلي أو نفسي في الوقت الحالي أو وقت ارتكابه للواقعة محل الاتهام يفقده أو ينقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب مما يجعله مسئولا عن الاتهام المسند إليه طبقا للمادة 62 من قانون العقوبات.



وكان المتهم اعترف أمام حسام حاتم عارف وكيل نيابة مركز أبنوب بارتكاب جريمته وقال المتهم إنه قام بإنهاء حياة زوجته بضربها على رأسها 4 ضربات أثناء أداءها الصلاة مستخدما في ذلك أسطوانة بوتاجاز معلل ذلك بأنه يعاني من مرض انفصام في الشخصية منذ عام 2007 ويتردد على احد المستشفيات بمدينة أسيوط ويتلقى العلاج.



وكانت النيابة العامة بمركز أبنوب قررت إيداع المتهم " نجعاوي . ف . م " بمستشفى الصحة النفسية لمتابعة وفحص حالته العقلية.



وأكدت إدارة الطب النفسي الشرعي في تقريرها أنه تم مناظرة المتهم عدة مرات أثناء فترة إيداعه للفحص بوحدة الطب النفسي الشرعي بمستشفى العباسية للصحة النفسية، وتبين أن المتهم واع ومدرك لما حوله جيد الاهتمام بمظهره ونظافته الشخصية لم تنتابه أي نويات من التشنجات أو العنف أو فقدان الوعي طوال فترة الإيداع للفحص لا يوجد لديه حركات لا أراديه قادر على الانتباه والتركيز عاطفته طبيعية ومتفاعل الوجدان لا يعاني من أي اضطراب في مجرى أو محتوى التفكير و لا يوجد لديه أي نوع من الهلاوس قادر على الفكر التجريدي وكلامه متناسق وإجاباته مناسبة للأسئلة الموجه إليه.

وكان حسام حاتم عارف وكيل نيابة مركز أبنوب في أسيوط استمع إلى اعترافات " نجعاوي . ف . م " المتهم إنهاء حياة زوجته " منى . ع . س " باسطوانة بوتاجاز أثناء أداها الصلاة ، اصطحب فريق النيابة العامة المتهم وسط حراسة أمنية مشددة برئاسة الرائد مصطفى عبد الساتر معاون مباحث مركز شرطة أبنوب إلى موقع الحادث لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل الجريمة أمام فريق النيابة العامة .



وبعد دخول فريق النيابة إلى الغرفة التي قام بها المتهم بتنفيذ جريمته قام أحد أفراد الشرطة السريين بارتداء ملابس بلدية ووضع شال على رأسه ليمثل دور المجني عليها أثناء سجودها على سجادة الصلاة ووقف المتهم أمامه حاملا مخدة لتكون بديله لاسطوانة البوتاجاز وأثناء قيام فرد الشرطة السري من السجود قام المتهم بضربه على رأسه 4 ضربات بالمخدة التي كان يحملها لتمثيل كيفية قيامه بأنها حياة زوجته .



وكان حسام حاتم عارف وكيل نيابة مركز أبنوب استمع إلى اعترافات المتهم " نجعاوي . ف . م " والذي اعترف بإنهاء حياة زوجته بضربها باسطوانة بوتاجاز أثناء أداءها الصلاة بسبب خلافات أسرية بينهما .