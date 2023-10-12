"صعبت عليا خبطتها بالأنبوبة".. اعترافات المتهم بإنهاء حياة زوجته في أسيوط

حصل موقع “صدى البلد”، على نص اعترافات شخص أنهى حياة زوجته بعد أن تعدى عليها بأسطوانة بوتاجاز أثناء سجودها لأداء صلاة العصر بمركز أبنوب في أسيوط.

نص إعترافات المتهم بإنهاء حياة زوجته

اعترف " نجعاوي . ف . م " في تحقيقات النيابة العامة في أسيوط التي أجرها حسام حاتم عارف وكيل نيابة مركز أبنوب في أسيوط ، بإنهاء حياة زوجته " منى . ع . س " مستخدما في ذلك أسطوانة بوتاجاز وقام بضربها على رأسها أثناء قيامها من السجود أثناء أدائها صلاة العصر.

وفيما يلي نص تحقيقات النيابة العامة مع المتهم بإنهاء حياة زوجته في أسيوط:

س ـ ما قولك فيما هو منسوب إليك بأنك متهم بإحراز أداة " أسطوانة غاز " دون مسوخ من الضرورة المهنية او الحرفية ؟

ج ـ ايوة حصل .

س ـ ما تفصيلات اعترافك ؟

ج ـ اللي حصل أنا كنت قاعد في البيت ومراتي كانت بتصلي وروحت جبت أسطوانة بوتاجاز وهي بتصلي روحت ضربتها بها كذا ضربة لغاية ما ماتت .

س ـ متى وأين حدث ذلك ؟

ج ـ الكلام ده في البيت بمدينة أبنوب .

س ـ من كان برفقتك ؟

ج ـ أنا وهي كنا لوحدنا في البيت .

س ـ أين كان يوجد أولادك في ذلك التوقيت ؟

ج ـ خالد ابني كان في الشغل و مازن كان بيلعب برا وسارة كانت في الدرس وبنتي الرضيعة كانت نائمة في البيت .

س ـ هل ثمة خلافات بينك وبين زوجتك المتوفية ؟

ج ـ ايوة كان في خناقة بينا الصبح .

س ـ ما سبب تلك المشاجرة ؟

ج ـ في مشاكل بينا عائلية علشان هي كانت عايزة تسفر ابننا خالد إيطاليا وأنا مكنتش راضي علشان مفيش إمكانيات .

س ـ متى تحديدا قررت التخلص منها وقتلها ؟

ج ـ أنا من أول ما نزلت إجازة من شغلي من حوالي 10 أيام وانا قررت ضربها .

س ـ هل كان يوجد ثمة خلافات سابقة بينك وبين زوجتك المجني عليها ؟

ج ـ ايوة كان في مشاكل .

س ـ ما طبيعة تلك المشاكل ؟

ج ـ هي مشاكل أسرية وضغوط حياة علشان أنا مش معايا فلوس أسفر ابني خالد إيطاليا .

س ـ هل ترقى تلك الخلافات لقيامك بقتلها ؟

ج ـ ايوة هي ضغوطات الحياة لتني اعمل كده .

س ـ هل انصرف إلى تفكيرك نية الرجوع في تنفيذ مخططك الإجرامي ؟

ج ـ لا.



س ـ ما الذي حال دون ذلك على الرغم من وجود فترة زمنية كافية لعدم فعل ذلك ؟

ج ـ علشان أنا كنت عاوز اخلص من حياتها وحياتي علشان الدنيا بقت صعبة .

س ـ بما تعلل تأخرك في تنفيذ فكرتك الإجرامية في التخلص من زوجتك ؟

ج ـ أنا كنت مستني لما تبقى أنا وهي لوحدنا وبعدين أتخلص منها .

س ـ ما الحالة التي كانت عليها المجني عليها أثناء تنفيذك لجريمتك ؟

ج ـ هي كانت بتصلي وأنا روحت ضربتها بالأنبوبة عدة ضربات على رأسها وقعت على الأرض .

س ـ ما هي الحالة التي كانت عليها المجني عليها عقب تعديك عليها ؟

ج ـ هي وقعت على الأرض وساحت في دمها .

س ـ متى تحديدا جاءتك فكرة ضرب زوجتك باسطوانة البوتاجاز ؟

ج ـ أنا كنت خارج المنزل وبعدين رجعت البيت وهي قامت تصلي فكنت هضربها بلوح زجاج بس صعبت عليا قولت اضربها بالأنبوبة أسهل .

س ـ كم ضربة كلتها للمجني عليها ؟

ج ـ حوالي 4 ضربات .

س ـ أين استقرت تحديدا تلك الضربات ؟

ج ـ على رأسها .

س ـ هل حاولت المجني عليها الاستغاثة او مقاومة التعدي عليها ؟

ج ـ لا علشان كانت بتصلي .

س ـ ما التصرف الذي بدر منك عقب ضربك للمجني عليها ؟

ج ـ طلعت فوق سطوح المنزل وألقيت بنفسي من أعلى المنزل في الشارع .

س ـ ما تعليقك لقيامك بإلقاء نفسك من الطابق الأول ؟

ج ـ علشان أنا كنت عاوز اخلص من نفسي ومن مشاكل الحياة .

س ـ ما الذي حدث عقب ذلك ؟

ج ـ أنا وقعت في الشارع وجسمي كله أتكسر وبعدين الجيران نقلوني المستشفى وروحت مركز الشرطة وجابوني على النيابة .

س ـ هل تعاني من ثمة أمراض نفسية ؟

ج ـ ايوة مريض نفسي .

س ـ ما هو اسم المرض الذي تعاني منه ؟

ج ـ أنا معرفش اسمه إيه .

س ـ هل تتناول ثمة أدوية أو عقاقير ؟

ج ـ ايوة أنا باخد علاج .

س ـ منذ متى وأنت تتناول تلك الأدوية وتعاني من ذلك المرض ؟

ج ـ من 2007 .

س ـ ما هي طبيعة وأنواع العقاقير التي تتناولها ؟

ج ـ هي أدوية علشان أنا بتعالج من انفصام في الشخصية بس معرفش اسم العلاج اللي باخده علشان أنا ماعرفش اقرأ ولا اكتب .

س ـ من الطبيب الذي يقوم بمتابعة حالتك النفسية والعصبية ؟

ج ـ أنا بروح مستشفى في أسيوط معرفش اسمها .

س ـ ما قصدك من ارتكاب تلك الواقعة ؟

ج ـ أنا كنت عايز اقتلها .