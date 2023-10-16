داليا البحيرى تكشف دور الفن فى دعم القضية الفلسطينية

يرصد برنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه مساء اليوم الاثنين، الإعلامية لبنى عسل على قناة "الحياة"، دور القوة الناعمة المصرية في دعم القضية الفلسطينية.

يستضيف البرنامج الفنانة داليا البحيري والمؤلف والمخرج محسن رزق في حديث خاص عن دور أهل الفن في الوقوف بجوار الفلسطينيين عبر أعمالهم المختلفة، بالإضافة إلى العديد من النقاط الأخرى التي يتناولها اللقاء.

"الحياة اليوم" يذاع في تمام الساعة السابعة مساء على قناة "الحياة".

داليا البحيري

كان أحدث أعمال الفنانة داليا البحيري، هو مشاركتها في العرض المسرحي “سيدتي أنا”، وهو العرض الذي استمر عرضه خلال فترة الموسم الصيفي.

العرض المسرحي "سيدتي أنا" البطولة للفنانين "داليا البحيري، ونضال الشافعي، وفريد النقراشي، ومحمد دسوقي، وأمينة سالم، وكوكبة أخرى من الفنانين، ديكور الدكتور حمدي عطية، أزياء الدكتورة مروة عودة، أشعار عادل سلامة، موسيقى تصويرية وألحان محمود طلعت، تصميم استعراضات مصطفي حجاج، إضاءة عز حلمي، دراما تورج وإخراج محسن رزق.

وقال محسن رزق، مخرج عرض "سيدتي أنا"، إن المسرحية عن رائعة برنارد شو "بجماليون"، وتدور أحداثه حول بائعة الورد ليزا التي تريد أن تكون من الطبقة الارستقراطية وتذهب للبروفيسور آدم وتطلب منه ذلك، فيقرر تقديمها في الحفلة الملكية لملكة إنجلترا وتتوالى الأحداث.