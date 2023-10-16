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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خطوات استخراج كعب العمل 2023 أونلاين

صدى البلد

كانت عملية استخراج كعب العمل سابقا مرهقة من حيث الوقت والجهد الذي تتخذه في أروقة مكاتب التأمينات الاجتماعية ،حيث تعد من الوثائق المهمة عند التقدم للالتحاق بوظيفة ما فتعرف بـ  شهادة القيد وأيضا باسم "كعب العمل" ، ويقوم الراغب في العمل باستخراج "كعب العمل" من مكتب العمل التابع له محل اقامته من واقع بطاقة الرقم القومي، والشهادة الحاصل عليها أو شهادة مستوي المهارة للذين لم يحصلوا علي مؤهل- والرقم التأميني الذي يتم استخراجه من التأمينات  التابع له محل إقامته -أيضا- ، ويقدم للجهة التي يلتحق بها  الشاب .

 

كيفية اعتماد كعب العمل في الوظيفة 

وتقوم المنشأة برد "كعب العمل" علي مكتب العمل المختص،وذلك بما يفيد أن الشاب التحق بفرصة عمل حقيقية لديها ، ويقوم مكتب العمل المختص بعد ذلك بإدراج الشاب الذي رد "كعب العمل" بأسمه ضمن  الإحصائية الشهرية لمكتب العمل ويتم تجميع كعوب العمل علي مستوي المكاتب بكل مديرية علي مستوي 27 محافظة ، بما تفيد بعدد فرصة العمل الحقيقية  التي تم تجميعها علي مستوي كل مديرية القوى العاملة ، وذلك بما يفيد من تم تعيينهم علي فرص عمل حقيقية ، وتقوم كل مديرية بإرسال ما تم تعيينهم من خلال كعوب العمل لوزارة  القوي العاملة، وتعتبر هذه الفرصة حقيقية . 

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ويوضح صدى البلد الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب عمل 2023 للحاصلين على المؤهلات: 

 

- لاستخراج كعب عمل 2023 يجب احضار صورة بطاقة الرقم القومي سارية، والأصل للاطلاع.

 

- لاستخراج كعب عمل 2023 احضر صورة من شهادة المؤهل الدراسي، والأصل للاطلاع.

 

- لاستخراج كعب عمل 2023 احضر شهادة خبرة إن وجدت.

 

- لاستخراج كعب عمل 2023 احضر مستند يفيد الإقامة لدائرة المكتب.

 

-لاستخراج كعب عمل 2023 احضر شهادة موقف التجنيد للذكور.

 

- لاستخراج كعب عمل 2023 احضر شهادة قياس مستوى المهارة بالإضافة إلى تراخيص مزاولة المهنة في حالة العمل في غير التخصص.

 

الأوراق المطلوبة لكعب عمل 2023 لغير الحاصلين على مؤهل

 

- لاستخراج كعب عمل 2023 لغير الحاصلين على مؤهل احضر صورة من بطاقة الرقم القومي، والأصل للاطلاع.

 

ومن بين الخدمات التي أتاحتها وزارة القوي العاملة للمواطنين، رابط استخراج كعب العمل أون لاين 2023، إذ يُعد من الأوراق الضرورية التي تُطلب عند التقديم إلى فرص العمل الشاغرة، ما يدفع الراغبين في شغل الوظائف إلى معرفة خطوات استخراج كعب عمل بما يوفر الوقت والمجهود، ويمنعهم من الوقوف في طوابير مزدحمة لساعات طويلة.

 

خطوات استخراج كعب العمل أون لاين 2023:-

 

وتأتي خطوات استخراج كعب العمل أون لاين 2023، عن طريق الآتي:

 

- الخطوة الأولي، الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة الرسمي من هنا.

 

- الخطوة الثانية، تختار من بين الخدمات الموجودة على موقع الوزارة خدمة تسجيل راغبي العمل وإذا كنت تسجل في الخدمة لأول مرة إلكترونياً واتباع التعليمات.

 

- الخطوة الثالثة، يجب عليك أن تقوم بملء البيانات المطلوبة منك على الموقع.

 

- الخطوة الرابعة، يجب اختيار إذ كان عملك في داخل مصر أم خارج البلاد.

 

- الخطوة الخامسة، يجب الضغط على حفظ وتقديم الطلب، يمكن أن تتسلم كعب العمل الخاص بك من خلال مكتب عمل في دائرتك أو المكان القريب منك في اليوم التالي لتقديم الطلب.

 

خطوات استخراج كعب العمل من مكاتب العمل:-

 

ويمكن استخراج كعب العمل 2023 من خلال مكاتب العمل باتباع الطرق الآتية:

 

- التوجه إلى مكتب العمل التابع له وفق محل السكن الخاص به.

 

- تقديم المستندات المطلوبة للموظف المختص.

 

- ينتظر مقدم الطلب استخراج كعب العمل الخاص به لاستلامه.

 

الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج كعب العمل أون لاين 2023

- أصل تحقيق الشخصية أو بطاقة الرقم القومي للاطلاع عليه.

 

- مستند يفيد بالإقامة في دائرة مكتب العمل.

 

- أصل المؤهل الدراسي الخاص بمقدم الطلب للاطلاع عليه.

 

- أصل شهادة إثبات الموقف من التجنيد للاطلاع عليه.

 

- الرقم التأميني الخاص بمقدم طلب الحصول على كعب العمل.

 

- شهادة خبرة إن وجدت.

 

- شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة (في حال العمل في غير التخصص الدراسي).

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