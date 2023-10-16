عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صدمت الجمهور.. زوجة مطرب شهير تتفاعل مع منشور فنانة إسرائيلية عن الحرب

صدى البلد

صدمت اللبنانية “كارلا”، زوجة الفنان هيثم سعيد، متابعيها من الوطن العربي بعدما تفاعلت مع منشور إحدى المشاهير الإسرائيليات على صفحتها عبر إنستجرام بالإعجاب.

وقامت “كارلا”، بالإعجاب بمنشور إحدى المشاهير الإسرائيليات، والتي تدعى “جال جادوت” والتي كتبت  "إسرائيل تحت الهجوم  ونحن نحتاج الدعم".

لتفاجأ كارلا متابعيها في الوطن العربي وتعجب بهذا المنشور .


حقائق لا تحتاج لكلام.. خالد النبوي يدعم القضية الفلسطينية

من جانب اخر دعم الفنان خالد النبوي القضية الفلسطينية، وأفصح عن أعداد شهداء المصريين الذين فقدناهم منذ عام 1948 إلى نصر أكتوبر عام 1973، مشيرًا إلى أن هذه التكفلة من المصريين من أجل فلسطين العربية وسيناء المصرية.

وكتب خالد النبوي على حسابه الرسمي بـ فيسبوك منشورًا معلقًا فيه: من عام 1948 إلى نصر أكتوبر عام 1973 تكلفت مصر 39000 ألف شهيد و73000 ألف جريح و61000 ألف إصابة إعاقة عن العمل.

أضاف خالد النبوي: لأن فلسطين عربية وسيناء مصرية حقائق لا تحتاج لكلام، الفلسطيني عاوز أرضه فلسطين مش عاوز سيناء.. إسرائيل دولة توسعية عاوزة فلسطين وسيناء.. الخلاف بين العرب في مصلحة العدو.
دعا الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، لوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، في ظل الحرب التي يخوضها مع العدوان الإسرائيلي.

ونشر الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، بيان جاء به: يستنكر الاتحاد العام لنقابات (التمثيلية- السينمائية- الموسيقية) العدوان الآثم ضد شعب فلسطين ويدعوا إلى وقفة تضامنية مع أهلنا في غزة، وذلك يوم الثلاثاء 17-10-2023، الساعة الثامنة مساءً بنادي نقابة المهن التمثيلية- شارع البحر الأعظم - الجيزة.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا صحفيا حول الاعتداءات في فلسطين من الكيان الصهيوني .
 

وجاء البيان على النحو التالي:"تستنكر نقابة المهن التمثيلية  العدوان الآثم ضد شعب فلسطين وندعو الى وقفة تضامنية  ونتضامن بشدة مع أهلنا في غزة  يوم الثلاثاء 17/10/2023  الساعه الثامنة مساء  بنادى نقابة المهن التمثيلية- شارع البحر الأعظم-الجيزة 

من جانبه، قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن إنجازات الرئيس السيسي العظيمة تجعل الفنانين يطالبونه بالترشح لولاية جديدة.

وأضاف أشرف زكى، خلال مداخلة هاتفية مع  قناة "إكسترا نيوز"، "أن أهم ما يشغل الفنانين والمجتمع المصرى، هو  الأمن والاستقرار وهو الذي تحقق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي".

أحلام الفنانين

وأكد نقيب المهن التمثيلية، إن أحلام الفنانين تحققت فى عهد الرئيس السيسى، بالانتاج الفنى والدرامى الضخم إضافة إلى مجهودات الشركة المتحدة.

وتابع نقيب المهن التمثيلية، أن جهود التنمية التى تشهدها كافة ربوع الدولة المصرية تؤكد أنها على الطريق الصحيح وتتجه نحو المكانة التي تستحقها.

IMG_3778
IMG_3778
IMG_3775
IMG_3775
هيثم سعيد زوجه الفنان هيثم سعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقم خرافي.. الكشف عن قيمة تبرع محمد صلاح لدعم الشعب الفلسطيني

جنون الذهب| الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار21 الآن مفاجأة

لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر

الثروة السمكية تكشف حقيقة نفوق السمك البوري

صحيفة عبرية تكشف أسرار الداخل الإسرائيلي: تلك شروط أمريكا للتدخل والقضاء على حماس

90مليون جنيه من إمام عاشور.. ميدو يكشف موقف أحمد فتوح مع الزمالك

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

شرطة دبي تنفي تعرض عدد من الإسرائيليين لعملية طعن

موضوعات متعلقة

بطلة فيلم آل شنب تتعرض للتحرش في الشارع.. شاهد

تضامنا مع الشعب الفلسطينى . إلغاء حفل ماجدة الرومي فى عمان

في الرياض .. طارق العريان يبدأ تصوير فيلم "ولاد رزق 3"

بحضور أبنائه .. شاهد حفل زفاف مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود

على أنغام أغنية سطلانة.. شاهد رقص مجدي الهواري من حفل زفافه |فيديو

في ذكرى رحيله.. تعرف على المرض الذى تسبب فى وفاة الفنان عمر الحريري

إيمي سمير غانم تكشف عن موعد عودتها للعمل مجددا

ظهور إيمي سمير غانم بوزن زائد لأول مرة منذ وفاة دلال وسمير| شاهد

ترشيحاتنا

المرة الثانية خلال ساعة.. المقاومة الفلسطينية تقصف تل أبيب

بين التأييد والهجوم ..غضب جماهيري علي صلاح رغم تبرعه لأهالي فلسطين بمبلغ خيالي

رسميا.. شاهد بالأرقام المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

فيتوريا يعلن تشكيل منتخب مصر لودية الجزائر

نقابة المحامين تنظم حملة للتبرع بالدم دعما للشعب الفلسطيني.. وعلام أول المتبرعين

ضرب 5 مواقع للاحتلال .. حزب الله يقصف إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمت الجمهور.. زوجة مطرب شهير تتفاعل مع منشور فنانة إسرائيلية عن الحرب

دعما للقضية الفلسطينية.. شاهد| ياسمين صبري بملابس الهلال الأحمر في أحدث ظهور

لن تصدق مهارتها.. استخدام الكلاب في مواجهة غزو بق الفراش داخل بريطانيا|فيديو

كسّرت الدنيا | أغنية رفضتها سميرة سعيد لجرأة كلماتها.. وسبب قرار الموافقة

فيديو

رقم صادم.. فارق العمر بين مجدي الهواري وزوجته دنيا عبد المعبود

رقص ابنة غادة عادل.. شاهد حفل زفاف المخرج مجدي الهواري

المواعيد والشروط .. كل ما تريد معرفته عن التقديم للحج 2024 | فيديو

شاهد.. الداخلية تشارك الأطفال اليوم العالمي للمكفوفين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ