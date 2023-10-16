الخارجية الروسية: إسرائيل تقوم بعمليات عشوائية.. وسكان غزة في حالة كارثية

قالت السفارة الروسية لدي مصر، إن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف قال، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول القضايا الملحة، إن روسيا تبذل أقصى الجهود على المستوى السياسي، بما في ذلك من خلال مجلس الأمن الدولي، حيث قدمنا مشروع قرار يركز على القضايا الإنسانية.

أضاف ريابكوف إن الوضع في منطقة الصراع يميل إلى التدهور وفقا للتقييم الروسي، موضحا أن العمليات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي عشوائية، والتهديد بعملية برية والدخول إلى غزة لا يزال قائما.

وأشار إلى أن أراضي قطاع غزة والسكان الموجودين هناك بالفعل في حالة كارثة إنسانية، ولا يحصلون على الرعاية الطبية ولا الاحتياجات الأخرى.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي أن كل هذا يسبب قلقا كبيرا في العالم.