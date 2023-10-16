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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

روسيا تجدد تأكيدها على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس|فيديو

بوتين
بوتين

قال حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا اليوم لكل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ورئيس حكومة إسرائيل، معربا عن قلقه من تصاعد الأحداث.

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لا بد من حل الدولتين.. بوتين يهاتف نتنياهو والرئيس الفلسطيني اليوم

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بوتين: إذا كنت تريد السلام.. فاستعد للحرب


وأضاف خلال إفادته أن روسيا تتمتع بعلاقات جيدة مع الجانب الفلسطيني، ولا تنكر علاقتها المستقرة مع سلطات الاحتلال، والرئيس بوتين عرض التوسط لحل الأزمة بين الجانبين.

 

وتابع أن روسيا جددت تأكيدها على أن حل هذه الأزمة لن يكون إلا عبر إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، أيضا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد أن السياسات الأمريكية هي التي تسببت في هذا التصعيد الأخير في الشرق الأوسط.


 

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