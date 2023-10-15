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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: إذا كنت تريد السلام.. فاستعد للحرب

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد،  إن روسيا في علاقاتها مع الغرب تتبع القول المأثور القديم إذا كنت تريد السلام، فاستعد للحرب.

وقال بوتين، في مقابلة مع قناة “روسيا-1”،  "لا أعتقد أن هذه أفكار صحية جاءت إلى أذهان الأشخاص الأصحاء، لأن القول بأن الولايات المتحدة تستعد للحرب مع روسيا، حسنا... نحن جميعا نستعد للحرب لأننا نتبع المبدأ القديم المعروف: إذا كنت تريد السلام، فاستعد للحرب.. لكننا نتصرف على افتراض أننا نريد السلام".

جاءت تصريحات بوتين ردا علي طلب مقدم البرنامج التلفزيوني ”موسكو. الكرملين. بوتين” علي قناة “روسيا-1”، للتعليق على التوصية الأخيرة التي قدمتها لجنة تابعة للكونجرس الأمريكي للولايات المتحدة للاستعداد لحروب متزامنة محتملة مع روسيا والصين والتي يمكن أن تشمل استخدام الأسلحة النووية.

وفي وقت سابق، قالت لجنة مكونة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس، إنه يتعين على أمريكا الاستعداد لحروب متزامنة محتملة مع روسيا والصين من خلال توسيع قواتها التقليدية وتعزيز التحالفات وتعزيز برنامجها لتحديث الأسلحة النووية.

يأتي التقرير الصادر عن لجنة الوضع الاستراتيجي وسط توترات مع الصين بشأن تايوان وقضايا أخرى وتفاقم الاحتكاكات مع روسيا بشأن غزوها لأوكرانيا.

ورفض مسؤول كبير مشارك في التقرير القول ما إذا كانت الإحاطات الاستخباراتية للجنة أظهرت أي تعاون بين الصين وروسيا في مجال الأسلحة النووية.

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وحسب “رويترز”، قال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، “نحن قلقون... قد يكون هناك تنسيق نهائي بينهما بطريقة ما، وهو ما يوصلنا إلى فكرة الحربين هذه”.

ومن شأن هذه النتائج أن تقلب استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الحالية التي تدعو إلى الفوز في صراع واحد مع ردع صراع آخر وتتطلب زيادات ضخمة في الإنفاق الدفاعي مع دعم غير مؤكد من الكونجرس.

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