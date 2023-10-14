اتركوا النساء والصغار.. رسالة قوية من بوتين حول أحداث غزة.. فيديوجراف

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن الحصار الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة غير مقبول.

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وأضاف الرئيس الروسي في كلمة له، أن حصار قطاع غزة يشبه الحصار الذي تم فرضة على لينينجراد خلال الحرب العالمية الثانية.

وأشار بوتين إلى أن روسيا لديها علاقات جيدة مع العالم العربي والإسلامي، لافتا إلى أن موسكو تريد تنفيذ تعهداتها بإقامة دولة فلسطينية.

ولفت إلى أنه علي المجتمع الدولي التفكير في المواطنين الذين يعانون من التصعيد، مؤكدا أن روسيا يمكنها أن تكون وسيطا بين الطرفين.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العملية البرية التي يخطط لها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ستؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين على نحو "غير مقبول".

كشفت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن استعداد روسيا للتوسط في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدة أن موقف روسيا واضح منذ بداية عملية طوفان الأقصى .

وقالت «نورهان الشيخ» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ضياء رشوان، مقدم برنامج مصر جديدة، المذاع عبر قناة etc، أن تصريحات المسئولين الروس مؤيدة لحق الشعب الفلسطيني واقامة دولة فلسطين مستقلة، موكدة أن موقف روسيا مختلف عن الموقف الغربي وأمريكا بالأخص.

وأوضحت أستاذ العلاقات الدولية، أن رد فعل الرئيس الأمريكي جو بايدين كان سريعا، وكانت هناك أخطاء، ولكن الموقف الأمريكي مستمر، وهناك مقابلات بين أمريكا وإٍسرائيل، وهناك مخازن كبيرة للسلاح الأمريكي على الأراضي الإسرائيلية رغم أن إسرائيل ليست بحاجة إلى أسلحة.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن العملية البرية التي يخطط لها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ستؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين على نحو "غير مقبول".

وأضاف الرئيس الروسي، أن الولايات المتحدة احتكرت عملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية وتجاهلت الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشار بوتين إلى أن روسيا مستعدة لإجراء محادثات مع أطراف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لإيجاد حل للأزمة ووقف العمليات العسكرية.

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن طائرات الاحتلال دمرت منزلاً لعائلة دواس على رؤوس ساكنيه في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأشارت وزارة الداخلية الي وقوع عدد من الشهداء والإصابات تحت الأنقاض نتيجة الغارة الإسرائيلية.

وبينت الوزارة أن طواقم الدفاع المدني والإسعاف تعمل على إخلاء المصابين والشهداء.

وأشارت وزارة الداخلية الي ان طائرات الاحتلال دمرت منزلاً لعائلة الأغا على رؤوس ساكنيه في مدينة خانيونس ووجود عدد كبير من الشهداء والإصابات تحت الأنقاض، وتعمل طواقم الدفاع المدني والإسعاف على إنقاذهم



وقصفت قوات الاحتلال محافظة رفح جنوبي قطاع غزة وكذلك وسط محافظة خان يونس.

قالت منظمة الصليب الأحمر اليوم السبت، إن الترحيل القسري للمواطنين من غزة يخالف القانون الدولي الإنساني.

ومنذ وقت قليل، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، إن الحروب لها قواعد ويجب احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين في غزة.

وكشف مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية أن عشرات الآلاف من أهالي غزة فروا باتجاه الجنوب.

وأشار مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية إلى أن ذلك جاء بعدما أمهلت إسرائيل الفلسطينيين 24 ساعة للجلاء عن شمال القطاع قبل هجوم بري مرتقب.

وبين المكتب على موقعه الإلكتروني أنه: "قبل أمر الإخلاء نزح ما يربو على 400 ألف فلسطيني داخل القطاع بسبب الأعمال القتالية".

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، قد دعت دولة الاحتلال إلى إلغاء أوامرها لأكثر من مليون شخص يعيشون في شمال قطاع غزة بإخلاء منازلهم، والتوجه جنوبا".

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن الدعوات الموجهة للفلسطينيين للانتقال إلى شبه جزيرة سيناء ليست أمرا يؤدى إلى السلام.

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن في وقت سابق من اليوم، أن موقف روسيا بشأن فلسطين وإسرائيل معروف لدى الطرفين، مؤكدًا أن موسكو تؤيد تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وإنشاء دولة فلسطينية.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الدولي “أسبوع الطاقة الروسي": “إن موقف روسيا الذي ذكرته وشرحته للتو، لم يتطور اليوم، ليس فيما يتعلق بهذه الأحداث المأساوية، بل تطور على مدى عقود، وهذا الموقف معروف لدى الجانب الإسرائيلي ولدى أصدقائنا في فلسطين”.

وأضاف: “لقد دافعنا دائما عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار أولا وقبل كل شيء إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".

وأشار “القضية الفلسطينية هي في قلب كل مسلم وما يحدث فظيع، لافتًا ”يجب علينا أن نسعى جاهدين لتقليل الخسائر بين السكان المدنيين أو خفضها إلى الصفر".

وأمس، قالت سفيرة إسرائيل لدى مصر، أميرة أورون، إنه ليس لدى إسرائيل أي نوايا فيما يتعلق بـ سيناء، مشيرة إلى أن تل أبيب لم تطلب من الفلسطينيين النزوح إلى هناك.

وأوضحت أورون، أن “إسرائيل ملتزمة بمعاهدة السلام مع مصر والتي فيها حددت الحدود بين البلدين”.

وأكدت سفيرة إسرائيل لدى مصر، أن “سيناء أرض مصرية حارب فيها الجيش المصري الإرهاب خلال السنوات العشر الماضية”.