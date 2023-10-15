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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نعزز قواتنا على كل جبهات القتال.. بوتين يعلن فشل الهجوم المضاد الأوكراني تماما

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن القوات الروسية تعزز مواقعها على كامل جبهة القتال في أوكرانيا بعد الهجوم المضاد الأوكراني الذي وصفه بالفاشل هذا العام.


وتسيطر روسيا حاليا على نحو 17.5% من الأراضي الأوكرانية، ولم يحقق الهجوم الأوكراني المضاد، الذي بدأته القوات الأوكرانية منذ 4 أشهر هذا العام، أي مكاسب تذكر على الأرض، وفقاً للتحليلات الغربية للأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال بوتين، في تصريحات مصورة نشرها الصحفي في الكرملين بافيل زاروبين على وسائل التواصل الاجتماعي: "أما بالنسبة للهجوم المضاد، الذي يُزعم أنه متوقف، فقد فشل تماما".

وقال بوتين عندما سُئل عن معركة بلدة أفدييفكا بشرق أوكرانيا: "الجانب المقابل يستعد لعمليات هجومية نشطة جديدة. نحن نرى ذلك ونعلمه".

ووصفت كل من روسيا والولايات المتحدة تصاعد القتال حول أفدييفكا بأنه هجوم روسي جديد.

وأوضح بوتين أن "ما يحدث الآن على طول (خط) التماس يسمى "الدفاع النشط".

وأضاف: "قواتنا تعمل على تحسين مواقعها في المنطقة بأكملها تقريباً. منطقة كبيرة جداً".

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