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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا بد من حل الدولتين.. بوتين يهاتف نتنياهو والرئيس الفلسطيني اليوم

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيجري اليوم اتصالين مع رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بشأن غزة.


ووفقا لروسيا اليوم، قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إن هدف مفاوضات التسوية في الشرق الأوسط يجب أن يكون تنفيذ حل الدولتين.


وشدد أوشاكوف على دعوة روسيا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وبدء عملية تسوية سياسية.


وفي وقت سابق من اليوم، بحث الرئيسان الروسي والسوري في مكالمة هاتفية اليوم الاثنين سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وشددا على ضرورة الإدخال الفوري للمساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع.

وأكد الرئيسان ضرورة وقف القصف والتهجير الذي تنتهجه إسرائيل ضد الأبرياء في غزة.

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