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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: بلينكن دخل أحد الملاجئ في إسرائيل بعد دوي صفارات الإنذار

بلينكن
بلينكن

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين أن الوزير أنتوني بلينكن، دخل أحد الملاجئ في إسرائيل، بعد انطلاق صافرات الإنذار في تل أبيب.

وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أن بلينكن دخل أحد التحصينات لمدة 5 دقائق بعد انطلاق صفارات الإنذار، بصحبة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتيناهو.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن بلينكن ونتنياهو يواصلان مناقشاتهما في مركز القيادة بوزارة الدفاع الإسرائيلية.

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ودوت صفارات الإنذار بمقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، في تل أبيب خلال اجتماع الكابينت، بحسب ما أوردته القناة 12 العبرية.

يأتي ذلك بعدما تعثر الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بسبب خلافات أمريكية إسرائيلية، على إخراج الأجانب وإقرار هدنة مؤقتة داخل قطاع غزة. 

ونفى مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الاتفاق على هذه البنود، وكذلك أعلنت حركة حماس نفس الموقف بأنه لا اتفاق على هدنة أو إدخال المساعدات.

وبعدما أعلنت شبكة "سكاي نيوز" عن بدء دخول شاحنات وقود إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح، أكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية أن إسرائيل لم تتخذ حتى الآن موقفا يسمح بفتح معبر رفح من جانب غزة.

ونفى مصدر مصري لفضائية "القاهرة الإخبارية" التوصل لاتفاق للتهدئة بقطاع غزة أو بدء إدخال المساعدات.

وبدأت المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الجاري، عملية طوفان الأقصى، ضد مستوطنات غلاف غزة بشن هجمات كبيرة ضد الاحتلال الإسرائيلي كبدته خسائر كبيرة، ورد الاحتلال بهجمات غاشمة ضد قطاع غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، وطالبهم بالنزوح إلى جنوب القطاع.

ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية مروعة بعدما قطع الاحتلال إمدادات المياه والكهرباء والوقود، في الوقت الذي يواصل غاراته الغاشمة على المدنيين.

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