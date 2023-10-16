بلينكن يلتقي حكومة الحرب الإسرائيلية ووزير دفاع نتنياهو يحذر من "حرب طويلة"

لا عزاء للفلسطينيين

يجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع “حكومة الحرب” الإسرائيلية في تل أبيب، بحسب ما أفادت الصحافة العبرية.

وتأتي اجتماعاته في إسرائيل خلال جولته الثانية في أقل من أسبوع في الوقت الذي تبدو فيه إسرائيل مستعدة لتوغل بري وشيك بقطاع غزة.

و أدان الزعماء العرب بشدة الحملة الجوية الإسرائيلية على غزة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن إسرائيل “ستحظى دائمًا بدعم الولايات المتحدة”، وذلك أثناء حديثه إلى جانب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في تل أبيب اليوم الاثنين، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة لديها "التزام عميق بحق إسرائيل، بل والتزامها بالدفاع عن نفسها والدفاع عن شعبها".

وحذر جالانت بدوره من أن "هذه ستكون حربا طويلة".

وقال جالانت: “الثمن سيكون باهظا، لكننا سننتصر لإسرائيل والشعب اليهودي وللقيم التي تؤمن بها الدولتان”.

واليوم، عاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب لعقد اجتماعات مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت وزعيم المعارضة يائير لابيد.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، التقى برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس يتسحاق هرتسوج في القدس المحتلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر الأمريكية في بيان اليوم الاثنين إن بلينكن “ناقش ارتباطاته مع الشركاء في المنطقة وتلقى تحديثا حول الوضع على الأرض” خلال اجتماعه مع نتنياهو.

وقال ميلر إن بلينكن أكد خلال اجتماعاته مع نتنياهو وهرتسوج دعم الولايات المتحدة لـ “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها امام حماس”.