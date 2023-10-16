بوتين لـ نتنياهو: قادرون على المساعدة في إنهاء المواجهة بالمنطقة وحلها سلميا

خلال مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عرض الكرملين الوساطة لحل الأزمة المتفجرة، وفق ما ذكرت صحف دولية.



وأبلغ بوتين نتنياهو أن روسيا مستعدة للمساعدة في إنهاء المواجهة في المنطقة وحلها سلميا.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أشار أحد مساعدي بوتين في محادثة مع الصحفيين إلى أن الرئيس أجرى بالفعل محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، الحصار المشدد الذي تفرضه إسرائيل على غزة بأنه مشابه للحصار الذي فرضته الجيوش الألمانية على لينينجراد خلال الحرب العالمية الثانية، وهي إشارة من المرجح أن تسبب استياءً شديداً في إسرائيل.



ووصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى بكين يوم الاثنين قبل زيارة متوقعة لبوتين ستثير مخاوف الغرب بشأن الروابط الوثيقة بشكل متزايد بين القوتين.