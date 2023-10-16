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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الإيراني: الوضع في غزة ينذر باتساع نطاق الحرب إلى سائر الجبهات

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الإثنين، إن الوضع في قطاع غزة ينذر باتساع نطاق الحرب إلى سائر الجبهات.

وأكد رئيسي، أن “إيران تدعم فلسطين لكن الفصائل تتخذ قراراتها بشكل مستقل”.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، من أن فرصة الحلول السياسية حول التطورات الفلسطينية تقترب من نهايتها.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أنه أجرى اليوم محادثات هاتفية مع نظرائه في ماليزيا وتونس وباكستان، بحسب ما أوردته وكالة "مهر" الإيرانية.

وأوضح عبد اللهيان، أنه تم التأكيد خلال هذه الإتصالات على ضرورة الوقف الفوري لعمليات القتل وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وضرورة إرسال المساعدات الإنسانية إلى هذه المنطقة.

وأشار إلى أن فرصة الحلول السياسية تقترب من نهايتها وأن احتمال توسع الحرب على جبهات أخرى كبير جدا.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

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ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

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