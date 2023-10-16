إسرائيل تعلن تأجيل الانتخابات لمدة ثلاثة أشهر

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، بأنه تمت الموافقة على مشروع قانون تأجيل الانتخابات المحلية في إسرائيل لمدة ثلاثة أشهر في القراءة الأولى للكنيست.

وتم التصويت بأغلبية 10 أعضاء كنيست لصالح القرار وعدم وجود معارضة.

وحسب الإعلام العبري، فإنه سيتم مناقشة مشروع القانون في لجنة الكنيست كجزء من العملية التشريعية للقراءتين الثانية والثالثة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن جيش الاحتلال سوف يعمل على "إزالة التهديد" الذي يواجه إسرائيل إلى الأبد، محذرًا في الوقت نفسه إيران وحزب الله.

وأضاف نتنياهو في كلمة أمام الكنيسيت: "لشعب والجيش والقيادة في إسرائيل أصبحوا موحدين، إن الصراع فرض على إسرائيل وهدفنا هو الانتصار الساحق على حماس".

وتابع: " نحتاج إلى العزم والصبر لأن النصر سيحتاج وقتا وسوف تكون هناك أوقات صعبة، وأشكر الكنيست والشعب الإسرائيلي على دعم حكومة الوحدة في معركتنا الوطنية ضد حماس".

وأردف: "سنواصل الحرب في الجنوب وجاهزون للحرب في الجبهة الشمالية، وأقول لإيران وحزب الله احذروا".