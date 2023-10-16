وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تحضر 2000 جندي لدعم إسرائيل

قال مسؤولون دفاعيون أمريكيون، لصحيفة وول ستريت جورنال، إن الجيش الأمريكي اختار نحو 2000 جندي للتحضير لانتشار محتمل لدعم إسرائيل.

وقال المسؤولون إن القوات مكلفة بمهام مثل تقديم المشورة والدعم الطبي، وهم من مختلف القوات المسلحة الأمريكية. وقال المسؤولون، لوول ستريت جورنال، إنهم ليس من المفترض أن يخدموا في دور قتالي. لم يتم وضع أي مشاة في أمر الاستعداد للنشر.

وأكد المسؤولون أن القوات تتمركز حاليا داخل الشرق الأوسط وخارجه، بما في ذلك أوروبا. وليس من الواضح تحت أي ظروف يمكن للولايات المتحدة نشر القوات أو إلى أين، لكن قرار البنتاجون أشار إلى أنها تستعد لدعم القوات الإسرائيلية في حالة قيام إسرائيل بتوغل بري في غزة.