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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وقاحة وعنصرية إسرائيلية.. نواب بالكنيست: أبناؤنا أهم وأغلى من أطفال فلسطين

الكينست
الكينست

بشكل وقح وعنصري هاجم نواب ينتمون إلى اليمين الإسرائيلي  عضوة عربية في الكنيست لقولها إن هناك تماثل وتساوي بين أطفال الإسرائيليين وأطفال غزة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وانتقد المشرعان تالي جوتليف من حزب الليكود وميراف بن آري من حزب المعارضة يش عتيد، النائبة العربية عايدة توما سليمان في الكنيست اليوم الاثنين بسبب المقارنة بين الأطفال في غزة والأطفال الإسرائيليين.

واستمرت الضجة لفترة طويلة بعد أن أنهت توما سليمان كلمتها.

واليوم، عاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب لعقد اجتماعات مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت وزعيم المعارضة يائير لابيد.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، التقى برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس يتسحاق هرتسوج في القدس المحتلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر الأمريكية في بيان اليوم الاثنين إن بلينكن “ناقش ارتباطاته مع الشركاء في المنطقة وتلقى تحديثا حول الوضع على الأرض” خلال اجتماعه مع نتنياهو.

وقال ميلر إن بلينكن أكد خلال اجتماعاته مع نتنياهو وهرتسوج دعم الولايات المتحدة لـ “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها امام  حماس”.
 

الدفاع الإسرائيلي المتحدث باسم وزارة الخارجية اليمين الاسرائيلي بنيامين نتنياهو

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