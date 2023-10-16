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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يواجه دعوات للاستقالة.. كل يوم يبقى في السلطة يعرض إسرائيل للخطر

صدى البلد

وجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه تحت ضغوط متزايدة بينما تستعد قواته لما قال إنها ستكون حربا طويلة وصعبة.

قال نتنياهو، في كلمته في افتتاح الدورة الشتوية للبرلمان الإسرائيلي، الاثنين، إن التصميم سيكون مطلوبا لأن الحرب لن تكون قصيرة. لكنه لم يقل أي شئ عن تحمله للمسؤولية.

 

وبعد وقت قصير من حديثه، تم إخلاء الجلسة الكاملة مع انطلاق صفارات الإنذار في القدس.

 

ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، واجه نتنياهو انتقادات بسبب تعامله مع تداعيات طوفان الأقصي، وجاءت بعض الدعوات العلنية الأولى لاستقالته يوم السبت، عندما تجمع حوالي 1000 إسرائيلي خارج وزارة الدفاع في تل أبيب للمطالبة بدعم الحكومة لمئات العائلات الإسرائيلية التي تم أسر أحبائهم خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر.

 

لم يتلق نتنياهو أسئلة من الصحفيين منذ بدء الحرب. ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق إيهود باراك، يوم الأحد، باللوم على نتنياهو في أكبر فشل في تاريخ إسرائيل. 

 

في اليوم نفسه، قال موشيه يعالون، المشرع المعارض ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، في مقابلة معه إن "كل يوم يبقى فيه نتنياهو في السلطة يعرض إسرائيل للخطر". 

 

أعرب عدد متزايد من وزراء نتنياهو عن ندمهم، وكان آخرهم وزير الشتات عميحاي شيكلي. وقال شيكلي، الذي تطوع في صفوف الاحتياط، في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية: لم نرتقي إلى مستوى اللحظة. لقد فشلنا في مهمتنا. ولم تنجح الحكومة الإسرائيلية في المهمة الأساسية المتمثلة في تأمين أمن الأمة. 

رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو حربا أكبر فشل في تاريخ إسرائيل

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