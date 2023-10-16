مظاهرات تضامنية حاشدة بمدريد تطالب بوقف الحرب ضد المدنيين في غزة.. فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز عربي”٫ فيديو يرصد مظاهرات تضامنية حاشدة في مدريد تطالب بوقف الحرب ضد المدنيين في غزة.



وأوضحت أنه تظاهر آلاف الأشخاص في مدريد الأحد تضامنا مع الفلسطينيين مندّدين برد إسرائيل على هجوم حماس، وذلك في تجمّع هو الأكبر من نوعه في إسبانيا في نهاية الأسبوع.

وتابعت أنه تلبية لدعوات وجّهت تحت شعارات "مدريد مع فلسطين" و"ضد الاستعمار الإسرائيلي"، سار المتظاهرون في وسط العاصمة الإسبانية، ووضع العديد منهم الكوفية ورددوا شعارات مثل "عاش نضال الشعب الفلسطيني!" كما ندد البعض بـ"الإبادة الجماعية" و "الإبادة" وهتفوا "إسرائيل قاتلة!".