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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مطار العريش يستقبل طائرتين قطريتين تقلان مساعدات إنسانية لقطاع غزة.. فيديو

مطار العريش
مطار العريش

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، أن مطار العريش استقبل طائرتين قطريتين تقلان مساعدات إنسانية لقطاع غزة.

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وزير الصحة في العريش: 311 طن أدوية جاهزة لدعم الأشقاء الفلسطينيين

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بسام راضى يناقش مع رئيسة منظمة الغذاء العالمى إرسال مساعدات عبر مطار العريش

وصول 9 طائرات تحمل مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني إلى مطار العريش

 

استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء ، 9 طائرات تنقل مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.. حيث وصل إلى مطار العريش الدولي ،اليوم  الإثنين  ،طائرة مساعدات إنسانية ،لصالح  الفلسطينيين في قطاع غزة.

 

32 طنا 

وتعد الطائرة هي التاسعة، حيث سبقها وصول طائرات أردنية وتركية تونسية وإماراتية ومن منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وتحمل علي متنها كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية تقدر ب 32 طنا معظمها أدوية طبية.

 

وتولى متطوعو الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء بإفراغ محتوياتها تمهيداً لنقلها إلي مخازن استاد العريش ،لحين إدخالها إلي قطاع غزة.

 

وتعد مصر من أول الدول التي دعمت قطاع غزة بالأدوية والمستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية ،حيث سلم للهلال الأحمر المصري بشمال سيناء نظيره الفلسطيني 2 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية.

مطار العريش

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