عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد .. هروب أمريكيين من حرب الاحتلال عبر سفينة سياحية الى قبرص

هروب الأمريكيين اليهود
هروب الأمريكيين اليهود من دولة الإحتلال

غادرت سفينة سياحية تابعة لشركة رويال كاريبيان وهي تحمل مواطنين أمريكيين من ميناء حيفا الإسرائيلي متوجهة إلى قبرص، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

 

يمكن للسفينة "رابسودي أوف ذا سيز" أن تستوعب ما يصل إلى 2400 راكب، لكن  سي إن إن قالت أن السفينة غادرت وعلى متنها أقل بكثير من هذا العدد من الأشخاص بأقل من طاقتها الاستيعابية.

وذكرت الشبكة، أن شخص يدعى يهودا هالبيرج وهو أستاذ جامعي سبق و هاجر إلى إسرائيل من أثينا، في عام 2004،  هرب مع عائلته، من الحرب.
وقالت السفارة الأمريكية في إسرائيل يوم الأحد إن السفينة ستغادر يوم الاثنين وستقضي حوالي 10 إلى 12 ساعة في البحر قبل أن تصل إلى ميناء ليماسول في قبرص، حيث سيتولى المسؤولين ترتيب أماكن إقامتهم وسفرهم.

12 ساعه استاذ جامعي أثينا السفارة الأمريكية في اسرائيل السفارة الأمريكية هروب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 بنوك مصرية تستقبل ملايين الدولارات.. هدية أوروبية للاقتصاد المصري

رقم خرافي.. الكشف عن قيمة تبرع محمد صلاح لدعم الشعب الفلسطيني

الرئيس الإيراني: الوضع في غزة ينذر باتساع نطاق الحرب إلى سائر الجبهات

صدمت الجمهور.. زوجة مطرب شهير تتفاعل مع منشور فنانة إسرائيلية عن الحرب

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

90مليون جنيه من إمام عاشور.. ميدو يكشف موقف أحمد فتوح مع الزمالك

بعد تفاعلها مع إسرائيلية ..صور جمعت كارلا وزوجها هيثم سعيد

لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر

موضوعات متعلقة

روسيا والصين.. تحالف القوى العظمى لدعم فلسطين وضرب أهداف أمريكا والاحتلال

التلفزيون الفلسطيني: طائرات الاحتلال تقصف معبر رفح جنوبي قطاع غزة من جديد

جرائم حرب.. وزيرة إسبانية تطالب بمحاكمة نتنياهو أمام الجنائية الدولية.. فيديو

أسير فلسطيني يوقف إضرابه عن الطعام بعد 75 يوما

شاهد.. الاحتلال يستهدف المسعفين والمدنيين في غزة

الاحتلال يمعن في معاقبة الأسرى الفلسطينيين

عن طريق مصر.. الإمارات ترسل مساعدات عاجلة إلى غزة

إعلان مقلق.. الأمم المتحدة: مليون نازح فلسطيني في غزة

ترشيحاتنا

أحمد موسى: بي بي سي تحقق مع صحفيين لمواقفهم من حرب غزة

الصحة العالمية: الوضع في قطاع غزة ينذر بكارثة

ماذا بعد.. الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024

الخارجية الروسية: إسرائيل تقوم بعمليات عشوائية.. وسكان غزة في حالة كارثية

تهجير قسري.. تحذير عاجل من جيش الاحتلال لسكان هذه المناطق في غزة بالإجلاء

إسرائيل: زيارة الرئيس الأمريكي تكتسب أهمية استراتيجية.. وحزب الله يحاول صرف انتباهنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكي يتلقي مخالفة مرورية بـ1.4 مليون دولار.. ما القصة؟

طبيب يفجر مفاجأة عن سبب زيادة الإصابة بالربو والحساسية الصدرية

بعيداً عن الضجيج.. أول رد من أسرة محمد صلاح على التبرع لـ غزة

بمساعدة كنغر.. رجل أجنبي ينقذ حيوانه الأليف من الغرق بأستراليا.. فيديو

فيديو

احجزوا لي مكان جنبكم.. بعد 23 عاما على استشهاد ابنه والد محمد الدرة يودع أشقاءه

رقم صادم.. فارق العمر بين مجدي الهواري وزوجته دنيا عبد المعبود

رقص ابنة غادة عادل.. شاهد حفل زفاف المخرج مجدي الهواري

المواعيد والشروط .. كل ما تريد معرفته عن التقديم للحج 2024 | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ