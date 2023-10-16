شاهد .. هروب أمريكيين من حرب الاحتلال عبر سفينة سياحية الى قبرص

غادرت سفينة سياحية تابعة لشركة رويال كاريبيان وهي تحمل مواطنين أمريكيين من ميناء حيفا الإسرائيلي متوجهة إلى قبرص، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

يمكن للسفينة "رابسودي أوف ذا سيز" أن تستوعب ما يصل إلى 2400 راكب، لكن سي إن إن قالت أن السفينة غادرت وعلى متنها أقل بكثير من هذا العدد من الأشخاص بأقل من طاقتها الاستيعابية.

وذكرت الشبكة، أن شخص يدعى يهودا هالبيرج وهو أستاذ جامعي سبق و هاجر إلى إسرائيل من أثينا، في عام 2004، هرب مع عائلته، من الحرب.

وقالت السفارة الأمريكية في إسرائيل يوم الأحد إن السفينة ستغادر يوم الاثنين وستقضي حوالي 10 إلى 12 ساعة في البحر قبل أن تصل إلى ميناء ليماسول في قبرص، حيث سيتولى المسؤولين ترتيب أماكن إقامتهم وسفرهم.