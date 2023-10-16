ندى عفيفى تفجر مفاجأة جديدة فى أزمة لوسى بمسرحية الحفيد

كشفت الفنانة ندى عفيفي مجددًا بعض التفاصيل الجديدة عن الأزمة التى وقعت بينها والفنانة لوسي، وذلك خلال عرض مسرحية الحفيد على المسرح القومي.

وقالت ندى عفيفي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: سنة وشهر و18 يوما من يوم الواقعة وأنا أنتظر عدل ربنا ودايما كنت واثقة وعندي يقين بالله، ناس سابتني وناس وقفت جمبي وناس هاجمتني وناس كسرت أملي وناس ساندتني ودعمتني بكل قوة، أحداث كتير وتفاصيل كتير، تعبت وأحبطت واتكسرت لكن دايما ملجأي هو حبيبي ربنا، قريبا بأمر من الله، دعواتكم في اللي جاي ورد الاعتبار الفني والأدبي.

مسرحية الحفيد

وكان كشف الفنان عابد عناني عن الفنانة التي ستحل بدلا من لوسي في الموسم الجديد من مسرحية الحفيد.

وقال عابد عناني: "الفنانة سماء إبراهيم ستكون بديلة لت لوسي بعد اعتذارها عن العمل ونعود قريبا لتقديم المسرحية على خشبة المسرح القومي.



وأكدت لوسي، أنه لم يتم استبعادها من مسرحية الحفيد، موضحة أنه بعد 44 ليلة عرض العام الماضي، توقفت لعدم قبولها بالإهانة أو الخروج عن النص.



وأضافت لوسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، أنها انسحبت لأنها تقدم فن، ولا تقدم أي شيء آخر.

ولفتت لوسي إلى أنها تقدمت بـ شكوى لـ وزيرة الثقافة، والوزيرة تدخلت، موضحة أنها انسحبت بعد تعرضها لمشكلة نفسية.

وأشارت إلى أن هناك ألفاظ كانت تقال فى المسرح غير مقبولة، وأنها متوقفة منذ عام عن التصوير.

وتابعت: "الفنان إيهاب فهمي ترك العمل.. وأنا طلقت الأفراد الذين كانوا يشاركون في هذا العمل".