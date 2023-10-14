أخبار الفن.. طليقة شريف منير تفجر مفاجأة بعد انفصالها.. زواج مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود.. سحب فيلم محمد رمضان

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية.

بعد إعلان زواجها من مجدى الهوارى.. من هى الاستايلست دنيا عبد المعبود

تصدرت الاستايلست دنيا عبد المعبود ، تريند جوجل بعد الأنباء التى انتشرت حول زفافها على المخرج مجدى الهوري، والذى من المقرر أن يقام غدا فى إحدى الفنادق الكبرى وهو الامر الذى دفع رواد السوشيال ميديا للبحث عن دنيا عبد المعبود وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

غدا.. مجدى الهوارى يحتفل بزفافه على دنيا عبد المعبود

يحتفل المخرج مجدى الهوارى بحفل زفافه غدا على الاستايلست دنيا عبد المعبود فى أحد الفناندق الكبرى بمنطقة نيو جيزة رغم اعترافه بحبه الشديد للفنانة غادة عادل.

ويأتى زواج المخرج مجدى الهوارى من دنيا عبد المعبود بعد انفصاله عن غادة عادل منذ فترة طويلة كان هناك كثير من الأقاويل حولا عودتهما ولكن جاء خبر زواج مجدى من دينا يضع حد لكل هذه الاقاويل.

أعشق يوم للستات وقصة الأمس .. إلهام شاهين: سوسو أرهقتنى.. وفاتن حمامة غيرت حياتى

تعيش الفنانة إلهام شاهين حالة من النشاط الفنى فى الفترة الحالية خاصة بعد نجاح دورها فى مسلسل “الفريدو” والذى قدمت فيه شخصية فى غاية الصعوبة وهى ثريا مريضة الزهايمر، كما تم إهداء الدورة الاخيرة لمهرجان الاسكندرية السينمائى الدولى لها كنوع من التقدير والتكريم لرحلة عطائها فى عالم السينما كممثلة ومنتجة أيضا والتى استمرت لتقدم 101 فيلما فى رصيدها السينمائى.

من البكاء إلى الرقص.. طفل يقتحم حفل أصالة في القصيم.. شاهد

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر مقطع فيديو للفنانة أصالة من حفلها الأخير الذى أقيم فى القصيم والذى شهد حضور كبير كما ظهرت فيه مرتدية الزى الفلسطينى.

وظهر فى الفيديو طفل صغير يبكى بحرقة لرؤية أصالة وإلتقط الصور التذكارية معها وهو ما تحقق حيث كان الطفل يجلس فى الصفوف الامامية.

6 سنوات.. شقيقة سعاد حسنى تفجر مفاجأة بشأن زواجها بالعندليب عبد الحليم حافظ

فجرت جيهان عبد المنعم مفاجأة جديدة عن شقيقتها الفنانة الراحلة سعاد حسنى وعلاقتها بالفنان عبد الحليم حافظ، لتحسم حالة الجدل حول زواجهما، وذلك خلال لقاء لها ببرنامج “معكم” للإعلامية منى الشاذلى.

وقالت جيهان عبد المنعم، شقيقة سعاد حسنى، إن سعاد تزوجت من عبد الحليم حافظ ست سنوات ونصف، وكان يأتى إلى منزلها وهى كذلك تذهب إليه منزله، وكان المؤلف الراحل وحيد حامد بصدد تقديم عمل فنى عن سعاد حسنى.

بعد تحقيقه 72 جنيها في يوم.. سحب فيلم "ع الزيرو" لـ محمد رمضان

قررت دور العرض سحب فيلم “ع الزيرو” للفنان محمد رمضان بسبب ضعف الإيرادات التى حققها فى الفترة الأخيرة وخاصة فى أخر ليلة عرض حيث بلغت إيراداته أمس 72 جنيه.

وحقق محمد رمضان من خلال فيلمه “ع الزيرو” إجمالى إيرادات بعد سحبه امس من دور العرض حيث بلغت ما يقرب من 14 مليون جنيه فقط.

شاهد.. اخر فيديو للفلسطينى على نسمان قبل استشهاده فى غارة إسرائيلية

نشر الفنان الفلسطينى الراحل على نسمان مقطع فيديو له قبل وفاته بيوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يتحدث فيه عن الغارات التى ضربت قطاع غزة.

وعلق على نسمان على الفيديو : “لن نريكم منا لا خوفا ولا فزعا.. ورحم الله الفرحين بما آتاهم الله من فضله”.

بناتى مجبرين.. طليقة شريف منير تفجر مفاجأة بعد انفصالها

فجرت الفنانة لورا عماد طليقة الفنان شريف منير مفاجأة؛ حيث أكدت أن هجوم بناتها عليها كانتا مجبرين عليه ولم يكن ذلك بمحض إرادتهما.

وقالت لورا عماد فى لقاء لها الإعلامية نانسي مجدي مقدمة برنامج القاهرة اليوم: إن بناتى عندما كتبتا تعليقا لهما عبر السوشيال ميديا يهاجمانى فيه، كانتا مجبرين عليه، وجاء ذلك بعد انتقادها لبناتها بسبب اختيار العيش مع شريف منير بدلا منها.