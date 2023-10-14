أعشق يوم للستات وقصة الأمس .. إلهام شاهين: سوسو أرهقتنى.. وفاتن حمامة غيرت حياتى

تعيش الفنانة إلهام شاهين حالة من النشاط الفنى فى الفترة الحالية خاصة بعد نجاح دورها فى مسلسل “الفريدو” والذى قدمت فيه شخصية فى غاية الصعوبة وهى ثريا مريضة الزهايمر، كما تم إهداء الدورة الاخيرة لمهرجان الاسكندرية السينمائى الدولى لها كنوع من التقدير والتكريم لرحلة عطائها فى عالم السينما كممثلة ومنتجة أيضا والتى استمرت لتقدم 101 فيلما فى رصيدها السينمائى.

إلهام شاهين

وتتحدث إلهام شاهين فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد عن نجاح قصة “الفريدو” الذى عرض ضمن ضمن مسلسل “55 مشكلة حب” : شخصية ثريا أرهقتنى كثيرا، خاصة أنها بها كثير من الأحاسيس والمشاعر الصادقة، وحاولت بقدر الإمكان أن أقدم هذه الشخصية بالواقع حتى يتعاطف معها الجمهور، وهو ما تحقق ولمسته من ردود فعل الجمهور على العمل".

كما روت إلهام شاهين مدى تاثرها بهذه الشخصية حتى بعد الانتهاء من تصويرها والتى عاشت لفترة بعد أن تم عرضها موضحة : أن هذه الشخصية ملكتنى وتأثرت بها كثيرا وقد اوصيت أهلى واقاربى فى حالة إصابتى بهذا المرض ان يراعونى وخاصة ابنة شقيقتى إلهام صفى الدين.

إلهام شاهين

إلهام شاهين

وأعربت إلهام شاهين عن سعادتها بإهداء الدورة الأخيرة من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط باسمها قائلة : مسئولية كبيرة أن يكون المهرجان مهداه باسم فنان، وهو يعنى التقدير لمشوارى الفنى ورحلة العطاء التى قدمتها فى السينما بشكل محدد وتستحق هذا التكريم، ومهرجان الإسكندرية تحديدا يحمل بداخلى ذكريات جميلة، حيث حصلت بالمهرجان على عدد من الجوائز المختلفة، ومن أوائل هذه الجوائز عن دورى فى فيلم "أيام الغضب" فى أواخر الثمانينات، وحصلت فيه على جائزة أفضل ممثلة، كما حصلت على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان الإسكندرية أيضا لمدة أربعة سنوات متتالية وكانت بالنسبة لى صدفة غريبة، حيث حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن أدوارى فى أفلام "عليه العوض" مع المخرج على عبد الخالق، و"الهروب الى القمة" للمخرج عادل الأعصر، و"دانتيلا" مع المخرجية إيناس الدغيدى، و"واحد صفر" للمخرجة كاملة أبو ذكرى، كما تم تكريمى فى إحدى دورات المهرجان، وحريصة على التواجد باستمرار فى المهرجان بعيدا أن تكريمى أو حصولى على جائزة.

واوضحت إلهام شاهين أن طوال تاريخها الفنى سواء فى السينما أو التليفزيون تعشق المغامرة والتحدى فى تقديم أدوار صعبة ومركبة قائلة : أنا أحب التحدى وأعشق الأدوار التى تستفز ملكاتى الفنية، وليس لدى أى حسابات مثل بعض النجمات، حيث قدمت من قبل أدوار أكبر منى سنا مثل شخصيتى فى فيلم "خالى من الكولسترول" والذى قدمت فيها شخصية أم أشرف عبد الباقى، وفى فيلم "حظر تجول" قمت بتكبير نفسى أكثر من اللازم، وكنت والدة أمينة خليل، حيث كانت سيدة قضت عمرها الطويل فى السجن بعد قتل زوجها، وهناك كثير من الأعمال الأخرى التى قدمت فيها أدوار صعبة ومركبة.

فاتن حمامة وإلهام شاهين

وكشفت إلهام شاهين عن الشخصية التى غيرت فى حياتها الفنية قائلة : فاتن حمامة غيرت مسار حياتي الفنية، فعند التحاقي بالمعهد؛ كنت أرغب أن أدرس إخراج فقط، ولم يكن بخاطري التمثيل، خاصة أنني كنت فتاة خجولة جدا، ولكن بعد فترة قصيرة في المعهد، وجدت عددا من المبدعين يوجهوني إلى التمثيل، وخرجت على عبارة "البنت اللي شبه فاتن حمامة"، وذات يوم التقيت بالفنانة فاتن حمامة في إحدى المناسبات، وتحدثت معي، وشجعتني على التمثيل، وقالت لي: أهم شيء أن تحققي نفسك بعيدا عن أنك تقلدين أي شخص آخر.

إلهام شاهين

وأما عن أقرب الأعمال الى قلب إلهام شاهين سواء فى السينما أو التليفزيون تقول : "قدمت فى السينما 101 فيلما، بينما قدمت فى التليفزيون 50 عملا تقريبا، ومن الصعب اختيار الأفضل أو الأقرب الى قلبى، ولكن يمكن أن اختار فى السينما أفلام "يا دنيا يا غرامى" و"خلطة فوزية" و"يوم للستات"، بينما فى التليفزيون كانت مسلسلات "قصة الأمس" و"نصف ربيع الأخر" و"الحاوى".

إلهام شاهين

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن الوصفة التى لم تستطع التخلص منها حتى الآن وتلازمها طوال حياتها قائلة : العند هى الصفة التى مازالت تلازمنى، ولم أتخلص من هذه الصفة، ولم تقل حدتها أيضا.