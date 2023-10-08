إلهام شاهين: ثريا فى ألفريدو أرهقتنى.. خاص

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن مدى التعب والإرهاق الذى تعرضت له نتيجة تقديمها شخصية ثريا فى مسلسل “ألفريدو”، والتى كانت تعانى من مرض الزهايمر.

وقالت إلهام شاهين، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد": “شخصية ثريا أرهقتنى كثيرا، خاصة أنها بها كثير من الأحاسيس والمشاعر الصادقة، وحاولت بقدر الإمكان أن أقدم هذه الشخصية بالواقع حتى يتعاطف معها الجمهور، وهو ما تحقق ولمسته من ردود فعل الجمهور على العمل”.

حكاية "ألفريدو"

مسلسل “ألفريدو” مأخوذ عن كتاب “55 مشكلة حب”، للدكتور مصطفى محمود، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وحكاية “ألفريدو” مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، وأحمد فهمي، وندا موسى، وأمير شاهين، وفتوح أحمد، وروان الغابة، وياسمين بن داود، ومحمد السويسي، وأحمد فريد، وعابد عنان، وإنجي كيوان، ومحسن صبرى، وعدد آخر من الفنانين.

ثريا ومعاناة الزهايمر

وقالت الفنانة إلهام شاهين، فى مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، إن تفاصيل تصدر مسلسل “ألفريدو” ترند على محرك البحث جوجل، بسبب أن المسلسل يناقش معاناة مرضى الزهايمر.

وأضافت أنها تبحث عن أدوار غير عادية، وهذه الفكرة والشخصية لم يقدمها أحد من نجمات الفن في مصر.

وأكملت الفنانة الهام شاهين، أنها تبحث عن موضوعات غير تقليدية، وليست مكررة، وفيها جانب اجتماعي مهم، وهذا دائما هدفها تقديم كل ما هو جديد للجمهور.

واختتمت إلهام شاهين حديثها برسالة للمواطنين، قائلا : “عاملوا أمهاتكم وكأنهن أطفال”.