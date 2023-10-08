محتاجة راجل في حياتي وبلبس مايوهات.. تصريحات نارية للفنانة انتصار |فيديو

أطلقت الفنانة انتصار عددًا من التصريحات النارية فور ظهورها فى برنامج مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق، المذاع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز هذه التصريحات النارية للفنانة انتصار.

علّقت الفنانة انتصار على أزمة تصريحاتها بشأن الأفلام الإبـ احية، حيث أكدت أنها لم تشجع على مشاهدة تلك الأفلام مثلما زعم البعض، ولكنها أرادت من تصريحاتها إيجاد سبب من أجل مشاهدة هذه المواقع، كما أشارت إلى أنها نشأت على سينما مليئة بالقبلات، وأكدت أنها ترفض مصطلح السينما النظيفة.

وأضافت انتصار : أنا بحب أكيد المذيعين والمعدين المتطفلين لما بيسألوني عن القبلات، مالها القبلة يعني؟، أم كلثوم غنت للقبلة كارهين القبلة ليه؟، إحنا متربين على سينما كلها قبلات، وماله المايوه موجود وبيتباع في الشارع، ليه عايزين تاخدوا تصريح على لساني تدينوا بي المايوه؟، ما أنا بلبس المايوه أنزل بيه البحر مش مقاطعاه، حرام عليكم بقيتوا تافهين، لما تختصر الفنان وتقعد تتكلم عن القبلات فقط تبقوا تافهين، يعني إيه سينما نظيفة.. مغسولة يعني؟!.

أما عن تصريحاتها بشأن الأفلام الإباحيـ ـة، فقالت: كنت في البرنامج وبنعمل حلقة عن أسباب مشاهدة الفيديوهات الإباحيـ ـة، فناس قالت بنصبّر نفسنا، فأنا قلت الناس بتتفرج ليه؟!، كنت عايزة أجد أسبابًا، منها الفضول والمراهقة وأحيانًا بيكون مرض، إجابة عادية، لكن مقولتش أنا بدعم الفرجة على الأفلام الإباحية.

وأوضحت انتصار: في زميلة على شمالي قالت تعليق أنقح مني، قعدت تشرح وعليت عليّ، سابوا كلامها ومسكوا فيا، إحنا بنتقاضي أجر مقابل اللي بتقوله، ووائل الإبراشي قالي إيه البرويل اللي عملاه دا أنا والله بحب الحاجات دي أوي، قلت له أنا منزعجة، أنت بتطلع كل يوم دي شغلتك، أنا أول مرة أتعرّض لها.

بينما تحدثت الفنانة انتصار عن تجربتها في برنامج رامز جلال، أثناء حلولها ضيفة عليه، إذ أكدت أنها لم تعرف من قبل بذهابها لرامز، وأنها فوجئت به في الحلقة، كما أوضحت أن إطلاقه عليها هشتاج فاتنة الشرق لم يزعجبها، بل إنها حاولت ان تستثمر نجاح الهاشتاج وتفاعل الجمهور معه.

وقالت انتصار: مكنتش عارفة إني رايحة لرامز، ونزل عليا كريزة ضحك في الحلقة لما عرفت المقلب، وتشبثت بـ هشتاج فاتنة الشرق كمل معايا، هتشبث بيه وهبقا انتصار فاتنة الشرق، كمان في واحد قاللي انتي هيلكوبتر مصر، دي زي باشا مصر كدة، بس فاتنة الشرق أحلى.

وأشارت انتصار: حد قالي إنتِ كبرتي ولسة حلوة، قلت له البضاعة بتبان بعد الحمل والرضاعة، أنا بحب ابتسامتي والغمازتين اللي عندي جدًا.

بينما كشفت الفنانة انتصار معاناتها مع المعجبين، إذ أشارت إلى أن هناك رجلاً سبها بسبب رفضها التقاط صورة معه على كوبري أكتوبر، حيث وصفها بـ المستبدة، كما أكدت أنها اتخذت إجراء قانونياً ضد رجل آخر بسبب تطاوله عليها، وتعديه عليها لفظيًا، عبر تطبيق الواتساب، لذلك قدمت شكوى في مباحث الإنترنت ضده وحبسته.

انتصار

وأكملت انتصار حديثها : واحد قالي يا سافلة يا مستبدة عشان موقفتش اتصور معاه على كوبري أكتوبر.

وتابعت انتصار: في معجب تاني بعتت لي شتيمة وصور على الواتساب، فاخدت اجراءً قانونيا ضده، وقدمت شكوى بمباحث الانترنت، لإن إحنا مش هنعيش العمر كله نعمل بلوك.

وأضافت انتصار: عنده 27 سنة، وسجنته ومقابلتش أهله، اللي قده معاهم عيال، فمش ذنبي إنه مش متجوز، ولا إن أهله مش مربينه، ممكن أتنازل عن بلاغي ضده عشان أحبس واحد تاني، إحنا أهالينا تعبوا معانا وربونا، فطلعنا منضبطين، اللي زي ده مترباش.

وأشارت انتصار : أهلي صعايدة من الأقصر لكن اتولدت في إسكندرية ومكانوش راضيين أمثل في البداية لكن بعد كدة وافقوا وأنا بحب الراجل اللي يغير عليّ، لأن الممثلة الكوميدية بتكون جريئة شوية لكن جوزي كان بيعلق على لبسي.

وأضافت انتصار: بنتي امتداد ليا لأنها نسخة مني، ولو في راجل أكبر منها بكتير تقدم لها هرفضه وأنا محتاجة لراجل في حياتي ومينفعش نقول كل الرجالة خاينة فيه منهم محترمين ومتربيين.