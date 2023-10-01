مفاجأة.. لقاء سويدان تعلق على واقعة صفعها ميدو عادل

كشفت الفنانة لقاء سويدان فى أول تعليق صريح لها عن حقيقة صفعها للفنان ميدو عادل فى آخر ليلة عرض بمسرحية "سيد درويش".

وقالت لقاء فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة صبرى ببرنامج قعدة ستات على شاشة القاهرة اليوم: اننى لم أقم بصفع ميدو عادل خلال العرض المسرحى "سيد درويش" وكل ما يتردد عار تماما من الصحة.

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لقاء سويدان

وقد نشرت الفنانة لقاء سويدان، مقطع فيديو قصير عبر حسابها الشخصي بتطبيق انستجرام، من آخر ليلة عرض لـ مسرحية سيد درويش، التي شهدت واقعة صفعها لـ الفنان ميدو عادل، بمسرح البالون، يوم السبت 23 سبتمبر.

وظهر في الفيديو، بطل مسرحية سيد درويش «ميدو عادل» وهو يقدم التحية للجمهور وصناع العرض، ومسئولي البيت الفني للفنون الشعبية الحاليين والسابقين ووزيرة الثقافة؛ وذلك في ظل غياب لقاء سويدان، عن مشهد تحية الجمهور لسبب لم تكشف عنه.

وعلقت لقاء سويدان، على الفيديو الذي نشره مخرج العرض أشرف عزب، وقالت: «اهي آخر ليلة... المتممة لـ ٣٠ ليلة عرض .. للأستاذ اللي قال إني قفلتها بنية مبيتة.. وفي حاجة كمان في الفيديو ياتري شفتوها ؟؟؟».

شهود عيان على واقعة لقاء سويدان وميدو عادل

وكانت نشرت الدكتورة سهير عبد القادر- رئيس مؤسسة أولادنا لفنون ذوي الهمم- مقطع فيديو لأطفال المؤسسة وأولياء أمورهم، الذين حضروا العرض وشهدوا على واقعة لقاء سويدان وصفعها لـ ميدو عادل.

وقال الأطفال وأولياء الأمور، في مقطع الفيديو، أنه بالمشهد الأخير من المسرحية نزل ميدو عادل للأطفال من ذوي الهمم، لأنه يعرفهم من خلال مؤسسة أولادنا، واصطحبهم للصعود إلى خشبة المسرح، لكنهم تفاجئوا بنفور لقاء سويدان من الأطفال ورفضها لهم.