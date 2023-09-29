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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سليطة اللسان.. أول تعليق من والدة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان| فيديو

والدة ميدو عادل -
والدة ميدو عادل - لقاء سويدان

نشرت الفنانة سمر عبد الوهاب - والدة الفنان ميدو عادل، مقطع فيديو، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، رابط فيديو على يوتيوب، تشرح فيه واقعة صفع ميدو على وجهه من الفنانة لقاء سويدان

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وكان عنوان الفيديو الذي نشرته والدة ميدو عادل، يحمل عنوان: سليطة اللسان، وعلقت عليه، قائلة: «شير؛ لمعرفه الحق». 

شهود العيان لواقعة ميدو عادل ولقاء سويدان

ونشرت الدكتورة سهير عبد القادر- رئيس مؤسسة أولادنا لفنون ذوي الهمم- مقطع فيديو لأطفال المؤسسة وأولياء أمورهم، الذين حضروا العرض وشهدوا على واقعة لقاء سويدان وصفعها لـ ميدو عادل. 

وقال الأطفال وأولياء الأمور، في مقطع الفيديو، أنه بالمشهد الأخير من المسرحية نزل ميدو عادل للأطفال من ذوي الهمم، لأنه يعرفهم من خلال مؤسسة أولادنا، وأصطحبهم للصعود إلى خشبة المسرح، لكنهم تفاجئوا بنفور لقاء سويدان من الأطفال ورفضها لهم. 

وأضافوا: أنه بعد نشوب المشاجرة أسدل الستار سريعا، وتفاجئوا بصفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل، وضربها له بالقلم «صفعته»، ثم تعديها عليه بألفاظ غير لائقة، بحسب رواية الشهود. 

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

 

فيديو لقاء سويدان قبل صفع ميدو عادل 

ظهرت الفنانة لقاء سويدان، في مقطع فيديو قبل ساعات من واقعة صفعها لـ الفنان ميدو عادل، بعرض مسرحية سيد درويش، على مسرح البالون. 

وكانت لقاء سويدان، في الفيديو قبل ساعات من واقعة صفع ميدو عادل، تحتفل بعيد ميلاد أحد العاملين بعرض سيد درويش، وتغني له أغاني عيد الميلاد، قبل تقطيع التورتة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

 

رد فعل ميدو عادل

كشف السيد إبراهيم - مؤلف مسرحية سيد درويش - تفاصيل أزمة الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل، خلال العرض بمسرح البالون. 

وكتب السيد إبراهيم، عبر فيسبوك: «قالت لى جليلة فى الليلة السابقة وكان معى الفنان  ياسين الضو انها ستغلق عرض سيد درويش  !! ولم اتوقع ان تنفذ نيتها المبيتة وتفعلها فى الليلة الاخيرة وتفسد فرحة الجميع وتشوه نجاح ومجهود اربع سنوات ولاتحافظ عليه  ولا تخرج لتحية الجمهور وان تتربص لبطل العرض الفنان ميدو عادل فى الكواليس وتصفعه بالقلم». 

وتابع مؤلف مسرحية سيد درويش: «رغم هذا تمالك اعصابه وخرج احتراما لفنه وجمهوره والعمل الذى احبه ثم اتضح ان هذه هى عادتها فى كل العروض التى شاركت فيها واشعلت كواليسها وقلتها ! والشهود  احياء يرزقون». 

 

مخرج مسرحية سيد درويش

كشف أشرف عزب - مخرج مسرحية سيد درويش - تطورات الأزمة التي حدثت بين الفنانة لقاء سويدان، والفنان ميدو عادل في العرض على مسرح البالون ليلة. 

وقال المخرج أشرف عزب، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، إن نقابة المهن التمثيلية حققت في الواقعة، بعد فتح مذكرة بما حدث أمس، متحفظًا عن ابداء أي تفاصيل عن الواقعة لحين استكمال التحقيقات الرسمية. 

 

تحول خطير بأزمة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

كشف الفنان أحمد الشافعي - رئيس البيت الفني للفنون الشعبية - ما تم في واقعة الإعتداء بين الفنانة لقاء سويدان، والفنان ميدو عادل،  على مسرح البالون، ضمن عرض مسرحية سيد درويش.

وقال أحمد الشافعي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنه بصدد استلام مذكرة من أمن المسرح، تشرح فيه ما تم في الواقعة بالتفصيل، وسيتم تحويلها للنيابة الإدارية للتحقيق في الواقعة واستدعاء شهود العيان. 

وأوضح أحمد الشافعي، أنه، وبعد إسدال الستار بمسرح البالون، في عرض مسريحة سيد درويش، حدثت مشادة بين لقاء سويدان وميدو عادل، وعلى الفور تم تحرير مذكرة بالواقعة من قبل أمن المسرح.

 

أزمة لقاء سويدان وميدو عادل 

كانت الفنانة لقاء سويدان، كتبت منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علقت بها بشكل غير مباشر على الأخبار المنتشرة حول واقعة صفعها للفنان ميدو عادل.

وكتبت لقاء سويدان، في منشورها عبر فيسبوك: «صباح الخير.. أنا مش حاتكلم في مشكلة أمام الشئون القانونية من يوم 2 سبتمبر وأمام الرقابة الإدارية.. ومش حارد على بوستات فيها تجاوز غير بالقانون.. وماتدخلوناش في تصفية حسابات خاصة.. وحوارات يراد بها انتقام شخصي.. شكرا». 

وترددت أخبار غير معلومة المصدر، حول وقوع مشاجرة بين الفنانة لقاء سويدان، والفنان ميدو عادل، في آخر عرض لمسرحية سيد درويش، بمسرح البالون. 

مسرحية سيد درويش

مسرحية سيد درويش بطولة الفنان ميدو عادل، الذي يقدم دور الفنان الشعبي سيد درويش ومراحل حياته، والفنانة لقاء سويدان والذي تشارك فيه بشخصية «جليلة»، وكوكبة من الفنانين، هم: سيد جبر، رشا سامي، علاء الحريري، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني وغيرهم.

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