فاجعة جديدة بالوسط الفنى.. وفاة نجم مسرح مصر فى عز شبابه.. وصدمة هيثم زكى وجورج الراسى أوجعهم

وفاة الفنان محمد بطاوى نجم مسرح مصر ، لم تكن أولى حالات رحيل النجوم في سن الشباب، إذ سبقه نجوم آخرون غيبهم الموت، وخطفهم من حياة الأضواء والشهرة، ورحلوا في ريعان شبابهم، هكذا كانت نهاية عدد من الفنانين ممن رسموا طموحهم نحو الشهرة، فانتهت أحلامهم مع آخر نفس لفظوه، لتكون حياتهم القصيرة حدثا مؤثرا يضاف إلى تاريخ الأحداث المؤثرة في الوسط الفني.

ويرصد موقع «صدى البلد» الإخباري في التقرير التالي أبرز الفنانين الذين رحلوا في عز شبابهم.

محمد بطاوى

رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت 7 أكتوبر، نجم فريق مسرح مصر -الفنان الشاب محمد بطاوي- ولم يتم الكشف عن تفاصيل الجنازة والعزاء حتى الآن.

وأعلن هشام صلاح - المستشار الإعلامي لفريق مسرح مصر والفنان أشرف عبد الباقي - خبر وفاة الفنان الشاب محمد بطاوي، ولم يكشف سبب الوفاة.

وفاة نجم فريق مسرح مصر -محمد بطاوي- تأتي بعد 3 سنوات فقط من حفل زفافه الذي احتفل به بحضور الفنان أشرف عبد الباقي.

جورج الراسي

رحل جورج الراسي بهذا الحادث، في سن صغيرة، وذلك عن عمر ناهز 40 عاما، إذ ولد المطرب اللبناني في 29 يناير عام 1980.

وكشفت تقارير إخبارية لبنانية عن وفاة المطرب جورج الراسي شقيق الفنانة نادين الراسي - في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 27 أغسطس - بعد حادث سير مروع.

وذكر موقع LBC اللبناني، أن جورج الراسي كان يستقل سيارته بصحبة صديقته وتدعى “ز. م”، وفجأة اصطدمت سيارته بالرصيف على طريق عام المصنع، وتهشمت السيارة كليا.

وأفاد الموقع اللبناني بأنه جراء هذا الحادث لفظ جورج الراسي أنفاسه الأخيرة وصديقته أيضا، بعد حادث أليم أصبح حديث الشارع اللبناني.

وكشفت تقارير إخبارية لبنانية عن تفاصيل حادث مصرع المطرب جورج الراسي، فجر يوم السبت 27 أغسطس، جراء حادث سير مروع.

وأشارت التحقيقات الأولية، الى أن جورج الراسي، كان بصحبة الفتاة زينة المرعبي، أثناء عودتهما من سوريا إلى لبنان الساعة ٥.١٦ فجرا، بطريق عام المصنع، الذي يربط بين سوريا ولبنان.

وأوضحت التحقيقات أن السيارة ملك الفنان جورج الراسي، وكان هو الذي يقودها، واصطدمت بالحاجز الوسطي عند نقطة المصنع المشترك.

وقالت التقارير الأولية للطبيب الشرعي اللبناني، أنه لا وجود لأي تشويه إطلاقا بجسد جورج الراسي، أو رأسه مرجحين أن قوة الصدمة أدت الى الوفاة.

فيما أفادت التقارير، أن جثمان جورج الراسي وزينة المرعبي لايزال في مستشفى تعنايل في لبنان، وأن غياب الإضاءة عن الطريق كانت سببا في حادث اصطدام السيارة بالحاجز الخرساني.

هيثم أحمد زكى

حالة حزن وصدمة كبيرة سيطرت على الوسط الفني والجمهور، بعد وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، فجر يوم الخميس 7 نوفمبر 2019، ما جعله حديث السوشيال ميديا، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت الصدمة في وفاة هيثم أحمد زكي، هي موته فجأة دون تدهور حالته الصحية ومكوثه بالمستشفى لفترة، حيث توفى في شقته بمدينة 6 أكتوبر في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء الماضي.

تبين أن الراحل هيثم أحمد زكي، خرج في الصباح متجها إلى صالة الجيم المتواجدة بالقرب من منزله وعقب انتهائه من أداء تمريناته المعتادة توجه للعودة إلى المنزل وشاهده أفراد أمن المدينة.

وعقب مرور ساعات خرج هيثم أحمد زكي، مرة أخرى من منزله الى الصيدلية وكانت ملامح التعب والإرهاق تتضح على وجهه، فسأله أفراد الأمن لتقديم المساعدة إلا أنه أخبرهم بأنه يشعر ببعض الإرهاق وسيذهب إلى الصيدلية، وحال دخوله الصيدلية أخبر الصيدلي بشعوره ببعض الإرهاق ومغص في البطن، فأعطاه الصيدلى حقنة مسكن وغادر متجها إلى منزله، حتى غيبه الموت.

تومى عمران

في شهر يوليو 2019، ضُجت مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام العربية المختلفة، بعد وفاة الممثل السعودي تومي عمران، عن عمر يناهز الثلاثين عامًا.

ولم يكن رحيل الشاب تومي عمران في عز شبابه هي المعلومة الوحيدة التي أثارت إهتمام النشطاء، إلا أن غرابة الواقعة نفسها هي التي أهتم بها النشطاء، حيث أنه رحل يوم 12 يونيو الماضي، وتم الإعلان عن الخبر يوم 9 يوليو، أي بعدما يقرب عن شهر من تاريخ الوفاة.

الفنان تومى عمران ظل فى المستشفى من يوم 12 يونيو الماضي في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية ، وتم دفنه دون صخب وبعيدا عن وسائل الإعلام، وحرص عدد كبير من متابعيه على نعيه من خلال موقع التغريدات الصغيرة تويتر.

ولد تومي عمران في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، لأب سعودي ولأم تحمل الجنسية التركية.

غنوة

كتبت النهاية لحياتها على يد حادث سير، لينتهي مشوارها الفني قبل أن يبدأ، فتاريخ غنوة ابنة الموسيقار محمد علي سليمان، وشقيقة الفنانة أنغام في مشوار الفن مسلسل واحد وهو"الأب الروحي"، وعدد من الأغنيات المنفردة.

وعلى الرغم من أن غنوة صاحبة الـ 30 عامًا من عمرها، أم لطفل يدعى ياسين مازال في الـ 5 من عمره، من عائلة فنية إلا ان دخولها للفن جاء في وقت متأخر، وعندما اتيحت لها الفرصة توفيت وعملها الوحيد لا يزال يعرض على الشاشات.