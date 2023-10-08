عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إليسا وياسمين صبرى تخطفان الأنظار في مباريات NBA بأبو ظبى.. فيديو

اليسا
اليسا

خطفت كل من الفنانة إليسا والفنانة ياسمين صبرى الأنظار اليهما فى حفل مباريات NBA والذى أقيم فى الإمارات بابو ظبى.

وظهرت إليسا فى الفيديو الذى انتشر للحفل وهى تتوسط كل من ياسمين صبرى والنجمة التركية مريم اوزرلى.

لبست الحجاب وخلعته.. مروة صبري: حلا شيحة استفزتني.. ودوختنا معاها

إيرادات الأفلام.. محمد فراج يفاجئ الجميع وأحمد حاتم يلاحقه

اليسا

وحرصت الفنانة إليسا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت إليسا في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بالقماش الستان الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

قد حمل فستان إليسا توقيع  ANINE BING ، وبلغ سعر التصميم إلى 500 دولار، أي ما يعادل 15 ألف جنيه مصري.

انتعلت إليسا حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات الألماسية التي زادت من جاذبيتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت إليسا على خصلات شعرها الكيرلي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة وغير المبالغ فيها.

NBA الفنانة ياسمين صبري الفنانة اليسا النجمة التركية مريم اوزرلى ياسمين صبري ​إليسا​

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية ومصرع 2

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

إحنا مظلومين يا فندم .. إجابة صادمة فى قضية إنهاء حياة طبيب الساحل

الطماطم تواصل النزيف.. والكيلو يتراجع إلى نصف سعره

بينهم ضباط كبار.. جيش الاحتلال ينشر أسماء ورتب صرعى عملية طوفان الأقصى

الحق اتجوز بسرعة| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

المقاومة أسرته بالملابس الداخلية.. من هو الجنرال الإسرائيلي نمرود ألوني؟

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

فى ذكراه.. سعاد حسنى تسببت باعتزال أحمد مظهر

بعتذر لك لمين فيهم؟.. الجمهور يسأل أحمد سعد وأنباء عودته لـ علياء

إيرادات الأفلام.. محمد فراج يفاجئ الجميع وأحمد حاتم يلاحقه

إيرادات الأفلام| محمد فراج يتفوق على الجميع.. وأحمد حاتم يزيح أكرم حسنى

فاجعة جديدة بالوسط الفنى.. وفاة نجم مسرح مصر فى عز شبابه.. وصدمة هيثم زكى وجورج الراسى أوجعهم

رسالته هادفة للمجتمع.. رئيس القومي للمرأة تشيد بمسلسل الفريدو بعد عرضه

في ذكرى بليغ حمدي.. قصة مثيرة حول أغنية "أنساك" لـ أم كلثوم

إد شيران يستقبل الخريف بألبوم جديد وحفلات في قاعة ألبرت الملكية بلندن

ترشيحاتنا

دون تغيير في شدته.. إعصار كوينو يتوغل في الصين

في حضور الخطيب.. شوبير يفجر مفاجأة حول فشل توقيع عقد جديد لموهبة الأهلي

لعشاق الفخامة.. أسعار 5 سيارات بـ 4 ملايين جنيه في مصر

مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية ومصرع 2

ارتباك واضح.. جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد أفراده عن طريق الخطأ

CNN: إسرائيل فشلت في التصدي لهجوم طوفان الأقصى .. والنتائج كارثية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الحواوشي الإسكندرانى بخطوات سهلة

لاعب الزمالك يقبل قدم شيكابالا أمام الجمهور.. ما السبب وماذا قال؟

سلمى أبو ضيف تتخلى عن الشعر الأسود منذ ظهورها

يشكر الجميع على دعواتهم.. آخر تطورات حالة الدكتور هاني الناظر في المستشفى

فيديو

إليسا وياسمين صبرى تخطفان الأنظار في مباريات NBA بأبو ظبى.. فيديو

« مصابة بالإيدز».. مفاجأة في طرد جوري المغربية من دبي وعلاقة المغرد السعودي «فيديوجراف»

مليون توكيل و424 تزكية .. حملة السيسي تقدم أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة

حرّروا أسرى وأصابوا 750|طوفان الأقصى يضرب وتل أبيب ترد بـ16 طن مُتفجرات.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ