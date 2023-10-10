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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين تكشف عن صفة لم تتخلص منها.. خاص

إلهام شاهين
إلهام شاهين

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن الوصفة التى لم تستطع التخلص منها حتى الآن وتلازمها طوال حياتها.

 

وقالت إلهام شاهين فى تصريح خاص لصدى البلد: العند هى الصفة التى مازالت تلازمنى، ولم أتخلص من هذه الصفة، ولم تقل حدتها أيضا.

 

إلهام شاهين والفريدو

وقد عرض للفنانة إلهام شاهين مسلسل “ألفريدو”  مأخوذ عن كتاب “55 مشكلة حب”، للدكتور مصطفى محمود، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

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وحكاية “ألفريدو” مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، وأحمد فهمي، وندا موسى، وأمير شاهين، وفتوح أحمد، وروان الغابة، وياسمين بن داود، ومحمد السويسي، وأحمد فريد، وعابد عنان، وإنجي كيوان، ومحسن صبرى، وعدد آخر من الفنانين.

ثريا ومعاناة الزهايمر

وقالت الفنانة إلهام شاهين، فى مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، إن تفاصيل تصدر مسلسل “ألفريدو” ترند على محرك البحث جوجل، بسبب أن المسلسل يناقش معاناة مرضى الزهايمر.

وأضافت أنها تبحث عن أدوار غير عادية، وهذه الفكرة والشخصية لم يقدمها أحد من نجمات الفن في مصر.

وأكملت الفنانة الهام شاهين، أنها تبحث عن موضوعات غير تقليدية، وليست مكررة، وفيها جانب اجتماعي مهم، وهذا دائما هدفها تقديم كل ما هو جديد للجمهور.

واختتمت إلهام شاهين حديثها برسالة للمواطنين، قائلا : “عاملوا أمهاتكم وكأنهن أطفال”.

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