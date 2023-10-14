بعد تحقيقه 72 جنيها في يوم.. سحب فيلم "ع الزيرو" لـ محمد رمضان

قررت دور العرض سحب فيلم “ع الزيرو” للفنان محمد رمضان بسبب ضعف الإيرادات التى حققها فى الفترة الأخيرة وخاصة فى أخر ليلة عرض حيث بلغت إيراداته أمس 72 جنيه.

وحقق محمد رمضان من خلال فيلمه “ع الزيرو” إجمالى إيرادات بعد سحبه امس من دور العرض حيث بلغت ما يقرب من 14 مليون جنيه فقط.

تفاصيل فيلم ع الزيرو

فيلم "ع الزيرو" من بطولة نخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى وشريف الدسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

قصة فيلم ع الزيرو

ويناقش الفيلم قصة إنسانية لمعاناة أب فقير مع مرض ابنه و محاولة إنقاذ حياته، و لكن تتطور الاحداث و يصبح من الأغنياء ويناقش الفيلم قضية تجارة الأعضاء من خلال العمل.

ورد الدكتور مدحت العدل علي ما قيل حول فيلم ع الزيرو وترويجه لتجارة الأعضاء البشرية.

قال العدل : انا رجل طبيب بشري و ضد تجارة الأعضاء البشرية و أحاربها، كما أن لها سماسرة يحتالون على الشباب وهم موجودين في كل مكان و هم مافيا لبيع الاعضاء و الامر ليس مقتصرا على مصر فقط بل في كل دول العالم، لن ندفن رؤوسنا في الرمال و سنواجه مثل هذه الجرائم و نتصدى لها في سبيل العلاج، الرقابة على المصنفات الفنية رقابه محترمة وتعي و تقدر قيمة فيلم ع الزيرو و ما يدعو اليه من قيم انسانية ومحاولة التصدي لهذه التجاره المحرمه و المجرمه في العالم كله.

أخر أفلام محمد رمضان

وكان آخر أعمال محمد رمضان فى السينما هو “هارلي” ، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته في مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مي عمر وشارك فى بطولة العمل كلا من مى عمر ومحمود حميدة ومى كساب وأحمد داش وإخراج محمد سمير وتأليف محمد سمير مبروك.