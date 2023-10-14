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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

6 سنوات.. شقيقة سعاد حسنى تفجر مفاجأة بشأن زواجها بالعندليب عبد الحليم حافظ

سعاد حسنى وعبد الحليم
سعاد حسنى وعبد الحليم حافظ

فجرت جيهان عبد المنعم مفاجأة جديدة عن شقيقتها الفنانة الراحلة سعاد حسنى وعلاقتها بالفنان عبد الحليم حافظ، لتحسم حالة الجدل حول زواجهما، وذلك خلال لقاء لها ببرنامج “معكم” للإعلامية منى الشاذلى. 

وقالت جيهان عبد المنعم، شقيقة سعاد حسنى، إن سعاد تزوجت من عبد الحليم حافظ ست سنوات ونصف، وكان يأتى إلى منزلها وهى كذلك تذهب إليه منزله، وكان المؤلف الراحل وحيد حامد بصدد تقديم عمل فنى عن سعاد حسنى.

وأضافت جيهان عبد المنعم: “حسني والد سعاد حسني تزوج واحدة اسمها لطيفة وأنجب 8 أبناء بينهم نجاة، وبعدها تزوج من جوهرة أمي، وأنجب 3 بنات سعاد، وكوثر، وصباح، وبعد طلاق أمي من حسني، تزوجت من والدي عبد المنعم، والثلاث بنات عشن معانا، وسعاد حسني هي من ربتني، وأنجب والدي 6 أبناء كلهم تبدأ أسماؤهم بحرف الجيم ومنهم جنجاه”.  

وأوضحت جيهان عبد المنعم: “العصب السابع أصابها بسبب المروحة والمكيف، وفجأة صحيت لقت في كسرة في عينها وإتخضت، وللأسف أهملت العلاج والدكتور كتب لها كورتيزون والعلاج بالكورتيزون تسبب في زيادة وزنها، وبدأت تعاني من آلام الظهر بالإضافة إلى تآكل الأسنان، وتضايقت لأنها تحتاج تعبيرات العين والوجه في التمثيل”.

في نوفمبر 2020، تم تداول صورة عقد زواج عرفي لعبد الحليم حافظ وسعاد حسني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي دفع أسرة العندليب الأسمر للرد بأن تلك الوثيقة مزورة وأن النجمين الراحلين لم يتزوجا.

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شقيقة سعاد حسني ترد 

وقد أكدت جانجاه، شقيقة سعاد حسني، أنها تزوجت من عبد الحليم حافظ بعد قصة حب استمرت لسنوات، مشيرة إلى أنه كان يغار عليها، خاصة بسبب فارق العمر بينهما. 

ورغم تأكيد شقيقات سعاد حسنى الزواج، إلا أن تضارب الآراء لا يزال مستمرا حول حقيقة زواج سعاد حسنى وعبد الحليم حافظ. 

الناقد محمود معروف يكشف حقيقة زواج سعاد حسني والعندليب 

وكان الناقد والكاتب محمود معروف قال  إن العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، لم يتزوج أبدًا، لا من سعاد حسني أو غيرها.

وأوضح "معروف"، في لقاء خاص مع "صدى البلد" قائلا: “عبد الحليم حافظ أحب سعاد حسني بالفعل، وكاد أن يتزوجها، لكن شقيقته الحاجة عليا عارضته، ونصحته بأن يتزوج من غيرها لأنها لن تستطيع التفرغ لرعايته في مرضه”.

ونفى محمود معروف كل الشائعات التي ترددت حول زواجه من سعاد حسني، ورد على مروجيها بأنه لو كانت أخبارهم صحيحة لحصلت سعاد حسني على ميراثها من العندليب بعد وفاته.

وأكد محمود معروف أن عبد الحليم حافظ أحب فتاة في البداية، تدعى "ديدي الشرقاوي"، لافتًا إلى أنه أحب تلك الفتاة حبا جنونيا، ولكن هذه الفتاة التي أحبها "ديدي الشرقاوي"، أصيبت بفيروس في المخ وتوفيت بعد ذلك، وحزن عليها العندليب حزنًا شديدًا.

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