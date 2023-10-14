من البكاء إلى الرقص.. طفل يقتحم حفل أصالة في القصيم.. شاهد

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر مقطع فيديو للفنانة أصالة من حفلها الأخير الذى أقيم فى القصيم والذى شهد حضور كبير كما ظهرت فيه مرتدية الزى الفلسطينى.

وظهر فى الفيديو طفل صغير يبكى بحرقة لرؤية أصالة وإلتقط الصور التذكارية معها وهو ما تحقق حيث كان الطفل يجلس فى الصفوف الامامية.

وبعد لقاء الطفل بالفنانة أصالة تبدل حاله من البكاء إلى الرقص على المسرح مع أصالة.

وتألقت أصالة في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ظهرت مرتدية الزي الفلسطيني، وكانت عباءة أتسمت بألوان علم فلسطين وظهرت فى الفيديو وهي ترتدي فستان من اللون الاسود ، وبه ألوان من الأخضر والأحمر ، مستوحي من الزي الفلسطيني ، وهو ما جعل الجمهور يعلق علي الفيديو بكلمة “ أصيلة ” .

تزينت أصالة بمجموعة من المجورهرات و الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالتها إعجبا متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت أصالة على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها.

أصالة

تستعد كل من أحلام وأصالة لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 15 من شهر ديسمبر القادم على مسرح كوكاكولا أرينا بدبي.

ومن المفترض أن يشهد الحفل حضور جماهيري كبيرا نظرا لشعبية الثنائى أصالة وأحلام هناك، وهو ما جعل الشركة المنظمة تطرح تذاكر الحفل مبكرا.

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بأكثر من فئة حيث تأتي الفئة الاولى بمبلغ 982 درهما أما الفئة الثانية فتبلغ سعرها841 درهما والفئة الثالثة تبلغ قيمتها 701 درهما أما الفئة الرابعة فتصل سعرها إلى 491 درهما والفئة الخامسة تبلغ قيمتها مبلغ 336 دهما والفئة السادسة تصل إلى 238 درهما و والفئة السابعة بـ166 درهما والفئة الثامنية بـ138 درهما أما الفئة التاسعة والأخيرة فتصل سعرها إلى 110 درهما.