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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فوز بترول أسيوط وشبين.. 4 مباريات في افتتاحية الجولة الرابعة بدوري المحترفين

صدى البلد

افتحتت مباريات الجولة الرابعة لدوري المحترفين، اليوم الإثنين في الرابعة عصرا، بإقامة ٥ مباريات بين راية والنصر للتعدين، ومكادي وحرس الحدود ،وأسوان وجمهورية شبين ،وبترول أسيوط والنجوم ،ومصر للمقاصة وبروكسي.

أسوان & جمهورية شبين

حقق فريق جمهورية شبين  بقيادة عصام شعبان علي استاد أسوان الرياضي  فوزا هاما وكبيرا علي فريق أسوان  بقيادة حمدى حمدان بهدفين لهدف ،ضمن منافسات الجولة الرابعة  بدوري المحترفين .


مكادي & حرس الحدود

انتهت أحداث اللقاء الذي جمع  فريق مكادي  بقيادة عثمان أحمد امام نظيره فريق حرس الحدود  بقيادة محمد مكي في مواجهة هامة ومرتقبة  للفريقين، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .

النجوم & بترول أسيوط

حقق فريق بترول أسيوط بقيادة أحمد عبدالمقصود الفوز علي نظيره فريق النجوم بقيادة نادر السيد ضمن  منافسات الجولة الرابعة  بدوري المحترفين والتي أقيمت أحداثه علي استاد بترول أسيوط بالرابعة عصرا .

مصر للمقاصة & بروكسي

أنتهت أحداث  المواجهة التى تجمع بين فريقي مصر للمقاصة بقيادة طارق حجاج  وفريق بروكسي  بقيادة محمد حامد في اللقاء الذي أقيم  علي استاد الأسيوطي سبورت ، في الرابعة عصرا ،بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق .

راية & النصر للتعدين

يخوض فريق راية بقيادة محمد حليم  مباراة صعبة أمام نظيره  فريق النصر للتعدين  بقيادة محمد شرف على استاد حرس الحدود بالإسكندرية والتى لم تنته أحداثه بعد حيث أقيم بالسادسة  والنصف مساء .

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