أسامة ربيع: قناة السويس تحقق إيرادات 9.4 مليار دولار وتوقعات بزيادتها

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل إجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح اطلع خلال الاجتماع على بيان حركة الملاحة بقناة السويس للعام المالي 2022-2023.



وتابع أسامة ربيع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الاثنين، أن البيان أظهر زيادة أعداد السفن المارّة بالقناة بنسبة 17.6%، مقارنة بالعام المالي السابق، لتصل إلى حوالي 26 ألف سفينة، وزيادة الإيرادات الكلية للقناة من 7 مليارات دولار في العام المالي السابق، بنسبة 34.7%، لتصل إلى 9.4 مليار دولار في العام المالي المنصرم.



وأشار الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن قناة السويس تحقق إيرادات ٩.٤ مليار دولار، وتوقعات بزيادتها في نهاية العام الميلادي الجاري إلى ١٠.٣ مليار دولار.

