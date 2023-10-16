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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خارج إرادتي.. أول تعليق من أحمد سعد بعد حذف أغنية غصن الزيتون

أحمد سعد
أحمد سعد

نشر الفنان أحمد سعد تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام بشأن حذف أغنيته الجديدة من اليوتيوب والتى يقدمها دعما لفلسطين. 

وقال أحمد سعد : معلش الفيديو اتشال من علي اليوتيوب لظروف خارج إرادتي وخارج حريتي، بس نزلته تاني النهارده بصورة فقط، والفيديوهات جوه القلوب لا يمكن تتشال أبدا".

أحمد سعد

أحمد سعد

ونشر الفنان أحمد سعد فيديو لأحدث أغانيه التى أصدرها تضامنًا مع أحداث غزة وتفاقم القضية الفلسطينية خلال الأيام الماضية ، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وعلق أحمد سعد على الفيديو ، قائلاً: “من قلبى للجرح الفلسطيني .. فلسطين .. غصن الزيتون”.

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إحتفالية نصر أكتوبر

وتألق النجم أحمد سعد فى احتفالية نصر أكتوبر المجيد، حيث قدم أغنية خاصة احتفالًا بمرور 50 عامًا على نصر أكتوبر بعنوان "البلد دي ما بتوقعش ومعاها ربنا"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية وقادة القوات المسلحة، وبرع احمد سعد فى تقديم الأغنية بشكل لاقى تفاعل الحضور بشكل كبير.

على صعيد أخر، يستعد النجم أحمد سعد، والنجمة روبى، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخما بأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يوم الأربعاء 18 أكتوبر، حيث يلتقى سعد وروبى مع جمهورهما فى حفل كبير، يقدمان من خلاله مجموعة من أغانيهما المختلفة والتى حققت نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية ومنها لأحمد سعد "إيه اليوم الحلو ده، سايرينا يا دنيا، عليكي عيون، اختياراتي مدمرة حياتي"، وغيرهم، كما تغنى روبى روائعها "ليه بيدارى، نمت ننة، حتة تانية، قلبى بلاستيك"، وغيرها من الأغنيات.

يأتى الحفل بعد النجاحات الكبيرة التي حققها أحمد سعد مؤخرا وحصده العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل أغنية عربية، خلال حفل توزيع جوائز «الموريكس دور» لعام 2023، الذي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت.

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