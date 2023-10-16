تقارير: الولايات المتحدة في طريقها لتنفيذ عقوبات جديدة على صادرات الرقائق إلى الصين

أفادت تقارير أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن تتطلع إلى تنفيذ جولة جديدة من العقوبات لتجنب صادرات الرقائق إلى الصين والتي لم تكن مدرجة في القائمة السوداء من قبل.

وبحسب تقرير من وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول أمريكي، لم يذكر اسمه، ادعي أن الرقائق الخاصة بالذكاء الاصطناعي ستكون الهدف الرئيسي في الجولة الجديدة من العقوبات.

وفقًا للتقرير الجديد، ستفرض الولايات المتحدة حظرها القادم على الرقائق بناءً على معايير فنية تستهدف مجموعة واسعة من رقائق الذكاء الاصطناعي التي سيتم تصديرها إلى الصين.

ولن تكون القيود الجديدة مستهدفة الرقائق المخصصة للأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، ولكن سيتعين على مصنعي أشباه الموصلات في الولايات المتحدة إبلاغ وزارة التجارة الأمريكية عندما يقومون بملء طلبات أقوى منتجاتهم للشركات الموجودة في الصين.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير بأن شركة هواوي الصينية ستعود مرة أخرى بقوة إلى المنافسة في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إطلاقها لسلسلة هواتفها الرائدة Mate 60، والتي تدعم جميعها شبكات الجيل الخامس 5G.