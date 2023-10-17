شبانة: منتخب مصر ظهر بشكل مميز للغاية خلال لقاء الجزائر رغم الطرد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن منتخب مصر ظهر بشكل مميز للغاية خلال لقاء الجزائر رغم طرد محمد هاني في الشوط الأول، مشيرًا إلى أن الطرد كان إيجابي للغاية، واستفاد منه الفريق في تجربة عناصره وهو يعاني من نقص في الصفوف، مشيدا بأداء جميع اللاعبين وعلى رأسهم محمد صلاح وحمدي فتحي.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "أداء منتخب مصر كان مفرح للغاية، وأضعنا عدة فرص على مدار شوطي اللقاء، وخاض المنتخب اللقاء بتشكيل مثالي، وتألق حمدي فتحي في وسط ملعب منتخب مصر وسجل الهدف الوحيد للفراعنة، واستقبلنا هدف التعادل في النهاية بسبب عدم التركيز".

وأضاف: "مستوى المنتخب كان مطمئن للغاية، وفيتوريا أشاد باللاعبين بعد المباراة، وأكد لهم ثقته في قدراتهم، كما أن محمود تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمد صلاح ومحمد حمدي قدموا مستوى رائع، وكان هناك تعليمات بالتسديد من الخارج".