اتفاق تونسي جزائري على ضرورة تصدي المجتمع الدولي لمحاولات تهجير الفلسطينيين

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما العدوان الذي تشنُّه إسرائيل على قطاع غزّة.

وأكّدا الوزيران - خلال اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الخارجية الجزائرية - ضرورة تكثيف الجهود لوقف هذا العدوان الذي طال المدنيين والأطفال، والتشديد على ضرورة التصدي من قبل المجتمع الدولي للمحاولات الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني وتجريده من أرضه.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية- في بيان اليوم- أن الوزيرين ناقشا أيضا سبل دعم التواصل وبين الدول الإفريقية ودول أوروبا الشمالية، وذلك في إطار المشاركة في الدورة الـ 20 لاجتماع وزراء خارجية الدول الإفريقية ودول شمال أوروبا.

وبحسب بيان الخارجية التونسية، ناقش الوزيران، أيضا، مواضيع تتعلق بالتنمية والأمن والسّلم في القارة الإفريقية.

في حين أوضحت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان - أن اللقاء شكل فرصة لاستعراض وتبادل وجهات النظر حول ردود الفعل الدولية والإقليمية والجهود الدبلوماسية المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم وإحياء مسار السلام في الشرق الأوسط.

ويشارك وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، الذي وصل إلى الجزائر؛ للمشاركة في النسخة العشرين للاجتماع الوزاري لدول إفريقيا ودول شمال أوروبا، والمقرر انطلاقه اليوم الثلاثاء.