مهرجان أيام قرطاج السينمائية يعلن عن إلغاء كل المظاهر الاحتفالية

أعلنت الهيئة المديرة لأيام قرطاج السينمائية عن إلغاء كل المظاهر الاحتفالية بأيام المهرجان وانطلاق الدورة ال 34 مباشرة بعروض المسابقة الرسمية ، وذلك نظرًا لتفاقم الأحداث التى تمر بها القضية الفلسطينية .

هايدي التمزالي تتصدر البوستر الرسمي لمهرجان أيام قرطاج السينمائية:

وقد كشف مهرجان أيام قرطاج السينمائية عن البوستر الدعائي الرسمي لدورته الـ 34، التي من المقرر إقامتها في الفترة من 28 أكتوبر إلى 4 نوفمبر.

وكانت صاحبة البوستر هى هايدي تمزالي والتى تصدرت البوستر الرسمي لأيام قرطاج السينمائية حكاية البدايات لسينما عمرها 100 سنة.

وهايدي تمزالي هي ابنة رائد السينما التونسية سمامة شكلي، و أول ممثلة وكاتبة سيناريو ومركبة أفلام في تونس والعالم العربي، وعبر صورتها على البوستر الرسمي للمهرجان يشيد المهرجان بكل السينمائيات التونسيات التى ساهموا في صناعة أفلام في تونس وخارجها.

و هايدي تمزالي هى صاحبة كتابة المشاهد الأولى للسينما الروائية التونسية وهي كذلك أول ممثلة ونجمة للأفلام الأولى في تاريخ السينما التونسية: زهرة (1922) عين الغزال(1924).

حيث أدت هايدي تمزالي وهي في سن الرابعة عشر أول أدوارها في أول شريط تونسي وعنوانه "زهرة" عمل صامت أخرجه سنة 1922 سمامة شكلي وعرض للمرة الأولى في قاعاة نوناز في تونس وبعد سنتين أي 1924 سجّلت حضورها في انتاج "عين الغزال فتاة قرطاج "ولعبت عديد من الأدوار الثانويّة في "العربي" لراكس انقرام سنة 1924 ثمّ بعد فترة كانت حاضرة في فيلم فريد بوغدير "صيف حلق الوادي" وذلك في 1999.

وأصدرت كتابًا حول "فن الطبخ" مذيّل بتعليقات فيها الفولكلوري والإنساني والإجتماعي وعنوانه "الطبخ في شمال إفريقيا 444 وصفة طبخ تونسيّة، جزائريّة ومغربيّة من بينها 33 نوعا من الكسكسي ".