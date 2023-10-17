عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مي حلمي تتألق في إطلالة مميزة| شاهد

صدى البلد

شاركت الإعلامية مي حلمي، منشورا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “X”. 

وظهرت ترتدي إطلالة رياضية، مع طاقية، وشعرها الذهبي المنسدل على ذراعيها.

من هي مي حلمي؟

مي حلمي، هي مذيعة مصرية اشتهرت بتقديم البرامج الرياضية، عن طريق ظهورها للمرة الأولى علي شاشات التلفزيون، من خلال قناة “النهار رياضة”، وقدمت وقتها برنامجًا رياضيًا، ثم انتقلت إلي فضائية قناة “أون سبورت”.

 

برنامج الحكم الرياضي للإعلامية مي حلمي

تقدم مي حلمي حاليًا برنامج الحكم على قناة الحدث، وهو برنامج رياضي يتحدث عن جميع الموضوعات الرياضية الشائعة والتي تحدث في كل حين، باستضافة كل حلقة نجم من نجوم الرياضة لمحاورته.

الأعلامية مي حلمي التواصل الاجتماعي إطلالة رياضية اطلالة مميزة موقع التواصل الاجتماعي تويتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دورك انتهى.. رضا عبد العال يصدم نجم منتخب مصر

اتفاق مصري أمريكي إسرائيلي على وقف إطلاق النار وفتح معبر رفح في الثامنة صباحا

جه مصلحة.. نجم الأهلي السابق يعلق على طرد محمد هاني

محمد عبد الجليل: مشاركة هذا اللاعب مستقبلاً مع منتخب مصر صعب

الأهلي يصارع الزمالك على ضم نجم بيراميدز.. إعلامي يكشف التفاصيل

استدرجها لمنزله وتعدى عليها .. العثور على جثة طالبة الشرقية المتغيبة| تفاصيل

عاجل.. إيقاف مباراة السويد وبلجيكا في تصفيات أمم أوروبا بسبب مصرع مشجعين

هل الحلم بعد الفجر من فعل الشيطان؟.. يتحقق إذا رأيت 5 علامات

ترشيحاتنا

ارتفاع عدد ضحايا قصف إسرائيلي في رفح إلى 28 شهيدا

دعاء الرسول عند الضيق مستجاب.. ردده يوميا يفرج همك وكربك

انخفاض يوميا| القائمة الكاملة لأسعار السلع الغذائية.. وأماكن بيعها بكل المحافظات

قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومازيمبي في الدوري الإفريقي

الأولى منذ اندلاع الحرب بأوكرانيا.. بوتين يبدأ زيارة للصين للمشاركة في منتدى الحزام والطريق

300 جنيه مرة واحدة|تراجع أسعار الذهب بعد موجة ارتفاع قوية.. وعيار21 مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الله قادر على كل شيء.. ظهور لافت لحورية فرغلي يبهر الجميع.. شاهد الصور

أطفال للبيع وبأعمار مختلفة.. ما القصة؟| صور

تركيا.. عريس يقضي ليلة زفافه في السجن والسبب صادم

بعد قبلة عمرو دياب لها.. داليا خليل تظهر بإطلالة تعود للتسعينيات

فيديو

حلالة العقد.. حكاية عسلية أشهر معلمة بسوق الجمعة |فيديو

خبر أفرح الملايين .. مفاجأة حول الطفل الفلسطيني باسل أبو مرسة وصورته مع والدته /فيديوجراف

هالة صدقي: أقدم شخصية صاحبة ناد رياضي في كتف قانوني.. فيديو

حسن مش بيعبرني وهرجع قريب.. إيمي سمير غانم تكشف عن تفاصيل فترة غيابها عن الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ