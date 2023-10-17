مي حلمي تتألق في إطلالة مميزة| شاهد

شاركت الإعلامية مي حلمي، منشورا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “X”.

وظهرت ترتدي إطلالة رياضية، مع طاقية، وشعرها الذهبي المنسدل على ذراعيها.

من هي مي حلمي؟

مي حلمي، هي مذيعة مصرية اشتهرت بتقديم البرامج الرياضية، عن طريق ظهورها للمرة الأولى علي شاشات التلفزيون، من خلال قناة “النهار رياضة”، وقدمت وقتها برنامجًا رياضيًا، ثم انتقلت إلي فضائية قناة “أون سبورت”.

برنامج الحكم الرياضي للإعلامية مي حلمي

تقدم مي حلمي حاليًا برنامج الحكم على قناة الحدث، وهو برنامج رياضي يتحدث عن جميع الموضوعات الرياضية الشائعة والتي تحدث في كل حين، باستضافة كل حلقة نجم من نجوم الرياضة لمحاورته.