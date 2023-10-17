عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيرادات الأفلام أمس.. "فوي فوي" يقترب من الربع مليون و"دولارات" 2000 جنيه

الافلام المعروضة
الافلام المعروضة

يشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبدالعزيز، ، كما عرضت مؤخرا  أفلام أخرى هي: “العميل صفر، ووش فى وش، فوي فوي ، حسن المصري “ و” سكر ".

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس، 639,668 جنيها، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

فوي فوي : 

حقق فوي فوي من بطولة محمد فراج ، ايرادات ليلة امس وصلت الي 224,787  جنيها ، ليتصدر شباك التذاكر أمس.

الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال ومن خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية. تدور الأحداث في عام ٢٠١٣ في مصر وهي مستوحاة من أحداث حقيقية ؛  حيث يحلم حسن بالفرار و بدهاء ومكر يجد الفرصة حين يُعلن عن فريق كرة قدم للمكفوفين ينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا. يتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.

حسن المصري : 

كما حقق فيلم حسن المصري ويقوم ببطولة أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف ايرادات بلغت 118,877 جنيها 

والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يُشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض

فيلم “العميل صفر”

 

احتل فيلم “العميل صفر” المركز الثالث بين قائمة الأفلام المعروضة حاليا فى السينمات حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت قيمتها 102,746  جنيه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

 

فيلم “وش فى وش”

وحقق فيلم “وش في وش” والذى يقوم ببطولته كل من محمد ممدوح وامينة خليل وانوشكا وبيومي فؤاد وتأليف وإخراج خالد الحلفاوي ، إيرادات بلغت قيمتها 109,816 جنيها ويناقش الفيلم الأزمات الزوجية التي يتسبب فيها الأسر بين الطرفين.

 

سكر : 

وحقق فيلم سكر من بطولة ماجدة زكي وحلا الترك  ايرادات ، وصلت  47,866 جنيها . 

يستوحى "سكّر" قصته من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة  بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلاماً وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

الفيلم المصري الوحيد.. «فوي فوي» يدخل قائمة الأعلى تحقيقا للإيرادات في السعودية

تعرف علي إيرادات فيلم "سكر" في أولى أيام عرضه

أولاد حريم كريم :

حقق فيلم أولاد حريم كريم ، والذي يعد استكمال لاحداث الجزء الاول من فيلم حريم كريم ، الذي عرض قبل 18 عاما ، ايرادات وصلت الي 12,922 جنيها.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة،  داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس،  ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

 

 

فيلم “بيت الروبي”

 

وتراجع  فيلم “بيت الروبي” عن تصدر شباك التذاكر بالسينمات المصرية.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 16,729 جنيها وهو بطولة كريم عبد العزيز، ونور اللبنانية، وكريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد، وسمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، وسارة عبد الرحمن، وشريف دسوقي، وحاتم صلاح، ومحمود السيسي، ومصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم فيلم “بيت الروبى” فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور، ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.

 

فيلم دولارات : 

وحقف فيلم دولارات دولارات من بطولة نضال الشافعي وراندا البحيري ومنة نضال ومحمد عادل ، أمينة ، صلاح عبد الله ، هالة فاخر ، إيرادات وصلت الى 1,671جنيهاً .

 

فيلم “مستر إكس”

 

حقق فيلم “مستر إكس” إيرادات بلغت  2,234 جنيها،  وهو العمل الذى يقوم ببطولته أحمد فهمى وهنا الزاهد.

 

فيلم “مستر إكس” تدور أحداثه في إطار كوميدي حول مستر إكس الذى يسعى على تحريض الرجال على عدم الزواج أو الطلاق من أزواجهن.

 

 

ايرادات الافلام تارا عماد بيت الروبي حسن المصري دياموند بو عبود سارة عبد الرحمن فيلم “العميل صفر” فيلم حسن المصري فيلم “بيت الروبي” فوي فوي كريم عبدالعزيز محمد عبد الرحمن محمد فراج محمود الدفراوي محمد ممدوح وش في وش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه مرة واحدة|تراجع أسعار الذهب بعد موجة ارتفاع قوية.. وعيار21 مفاجأة

دورك انتهى.. رضا عبد العال يصدم نجم منتخب مصر

8 درجات تراجعا خلال الليل.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

انخفاض يوميا| القائمة الكاملة لأسعار السلع الغذائية.. وأماكن بيعها بكل المحافظات

الأهلي يصارع الزمالك على ضم نجم بيراميدز.. إعلامي يكشف التفاصيل

جه مصلحة.. نجم الأهلي السابق يعلق على طرد محمد هاني

اتفاق مصري أمريكي إسرائيلي على وقف إطلاق النار وفتح معبر رفح في الثامنة صباحا

محمد عبد الجليل: مشاركة هذا اللاعب مستقبلاً مع منتخب مصر صعب

ترشيحاتنا

حاول الاعتداء عليّ.. اعترافات ربة منزل شرعت في التخلص من شقيق زوجها

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب إيران

شرب ماءً على جثثهم.. المتهم بالتخلص من شقيقه ووالدته بالهرم أمام القضاء

بعد محادثات لثماني ساعات.. بيان عاجل من وزير الخارجية الأمريكي بشأن مساعدات غزة

اليابان تتعهد بتقديم مساعدات بقيمة 10 ملايين دولار لدعم سكان غزة

أفضل آيفون فى العالم.. سعر Iphone 15 Pro فى الكويت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الله قادر على كل شيء.. ظهور لافت لحورية فرغلي يبهر الجميع.. شاهد الصور

أطفال للبيع وبأعمار مختلفة.. ما القصة؟| صور

تركيا.. عريس يقضي ليلة زفافه في السجن والسبب صادم

بعد قبلة عمرو دياب لها.. داليا خليل تظهر بإطلالة تعود للتسعينيات

فيديو

حلالة العقد.. حكاية عسلية أشهر معلمة بسوق الجمعة |فيديو

خبر أفرح الملايين .. مفاجأة حول الطفل الفلسطيني باسل أبو مرسة وصورته مع والدته /فيديوجراف

هالة صدقي: أقدم شخصية صاحبة ناد رياضي في كتف قانوني.. فيديو

حسن مش بيعبرني وهرجع قريب.. إيمي سمير غانم تكشف عن تفاصيل فترة غيابها عن الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ