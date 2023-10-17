تيك توك تحذف 500 ألف فيديو لنصرة المقاومة الفلسطينية 

مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي باستمرار وتقديمها تحديات جديدة، انتقلت تيك توك إلى مستوى جديد للتعامل مع المحتوى المضلل والعنيف، حيث تصف وسائل التواصل الاجتماعي ما يحدث الآن من قبل أنصار المقاومة الفلسطينية والتنديد بما يفعله الكيان الصهيوني بأنه "عنف" من وجهة نظرهم. و تقوم شركات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل ميتا وإكس باتخاذ خطوات مماثلة والآن ينضم إليهم تيك توك TikTok.

أنشأت تيك توك مركز قيادة جديد يضم 40,000 خبيرًا في مجال السلامة لمراقبة الوسائط

قامت تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي بإنشاء مركز قيادة يتألف من فريق عالمي مكون من 40,000 خبير في مجال السلامة.

وتستثمر تيك توك في تنظيم المحتوى بلغات محددة من خلال توظيف المزيد من المراقبين الذين يجيدون اللغة العربية أو العبرية. ووفقا لزعمهم فالهدف هنا هو تحديد المحتوى الضار بشكل أفضل وتوفير نظام فرز أكثر تعقيدًا يأخذ في الاعتبار الدقائق اللغوية والثقافية التي قد يغفل عنها الخوارزميات العامة.

يأتي هذا بعد أن رفعت أحدى المراقبات دعوى قضائية ضد الشركة في عام 2021، مدعية أن الوظيفة تسببت لها في إصابة نفسية. وقد ردت تيك توك بتوسيع الدعم لرفاهية مراقبيها، وهم قوة عمل غالبًا ما يتم تجاهلها وتتعامل مع الجوانب السلبية للإنترنت.

وتتخذ تيك توك إجراءات تكنولوجية لمكافحة المعلومات الكاذبة والمحتوى المؤذٍ. لا يتعلق الأمر فقط بحذف الفيديوهات، بل يتعلق أيضًا بضمان أن يبقى ما هو موجود هناك لأسباب صحيحة. سيجد المستخدمون الآن شاشات اختيارية للمحتوى المؤذي الطابع الرسومي الذي يخدم المصلحة العامة، وتم وضع قيود على من يمكنهم البث المباشر للحد من انتشار الأخبار الكاذبة.

وفي الفترة من 7 أكتوبر إلى 15 أكتوبر، قامت تيك توك بإزالة نحو 500,000 فيديو وتوقفت عن 8,000 بثًا مباشرًا متعلقًا بالوضع في غزة زاعمين أنه يحتوي على عنف، وبالطبع ذلك يوضح التحيز الواضح لوسائل التواصل الاجتماعي للجانب المحتل ومحاولاتهم العديدة بتوقف وصول المقاومة الفلسطينية إلى العالم الخارجي حتى من أجل المساعدة.

