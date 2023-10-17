ألفاظ خارجة دفعت للهجوم عليهم.. فنانون فى مرمى النيران بسبب لايفات التيك توك

يحظي تطبيق “ تيك توك ” على شهرة عالمية واسعة ، ومتابعة من قبل عدد كبير من الاشخاص ، كما انه يعد واحد من اشهر التطبيقات التى تمكن مستخدميها فى الحصول على عائد مادي فى حال الظهور عن طريق اللايفات .

ونظرا لكون تطبيق التيك توك يحظي بمتابعة جيدة من قبل المتابعين فقد حرص عدد من الفنانين على الظهور من خلاله ، الا ان البعض قد أصبح حديث الجميع بسببه وتعرضوا الى هجوم بسبب ، وهو ما جعل البعض يخرج ويرد خاصة وان هناك من بعض المتابعين ، الذين راؤو ان ليس من الصحيح ان يتواجد الفنانين على هذا التطبيق من الظهور في لايفات من اجل طلب الدعم .

وفى السطور التالية نستعرض ابرز تلك المواقف :

فيفي عبده :

من المعروف ان الفنانة فيفي عبده من اكثر الفنانات اللاتي يتفاعلن على السوشيال ميديا ، وكان اخر التطبيقات التى حرصت على التواجد فيها هو تيك توك ، بعد ان حظت على شهرة واسعة على تطبيق انستجرام .

الفنانة فيفي عبده على موقع تيك توك

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات المقتطعة من لايفات فيفي عبده التي تظهر فيها مع شخصيات عامة مختلفة الجنسية، وتقوم فيفي عبده بتحديات تيك توك والتي يتفاعل معها الكثير من جماهير ومحبي الفنانة فيفي عبده.

الفنانة فيفي عبده

كما تقوم الفنانة فيفي عبده بالظهور في لايفات أشخاص عادية بشكل مفاجئ،وهو ما اثار استغراب مستخدمي تيك توك في بداية الأمر ثم يتفاجؤون ويفرحون بسبب دخول الفنانة فيفي عبده البث المباشر الخاص بهم.

الفنانة فيفي عبده على موقع تيك توك فى احدي لايفات تيك توك

وعلي رغم من وجود تعليقات ايجابية من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي لتصرفات فيفي عبده وخفة ظلها المعتادة، إلا أنها تعرضت لهجوم عنيف وغضب كبير من قبل بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد انتشار فيديو قامت فيه بالتلفظ ببعض الالفاظ الغير لائقة او الخارجة - كما وصفها البعض- ، ولكن لم تكن تلك المرة الاولي التى تخرج فيها فيفي عبده على موقع فى التواصل الإجتماعي وتتلفظ بالفاظ غير لائقة ، الا انها فى المرة الاولي قد خرجت فى لقاء تليفزيوني مع الإعلامي شريف عامر ، واعلنت إعتذارها .

الفنانة فيفي عبده

فادي خفاجة :

فادي خفاجة هو الاخر ، يعد من أبرز الفنانين المتفاعلين عبر تطبيق تيك توك ، ويدخل فى لايفات بشكل مستمر كما يصاحبها تحديات عديدة .

فادي خفاجة

ولكن المفاجاءه كانت أبعد ظهوره فى فيديو وهو منفعل بشكل كبير، وتلفظ بألفاظ خارجة كما هاجم نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي.

وقال فادي خفاجة خلال البث المباشر: "أنا تعبان وضيعت عمري كله في المعهد العالي للفنون المسرحية، أنا متخرج بتقدير جيد جدًا ومن حقي أشتغل وأمثل، لو العبد لله مشتغلش في مسلسل واثنين وثلاثة مين يشتغل، أنا واثق في نفسي جدًا".

فادي خفاجة

وكشف الفنان الشاب فادي خفاجة في البث المباشر عبر "تيك توك"، أنه مستاء من عدم عمله في صناعة الأفلام والدراما، وأنه لا يوجد أعمال تعرض عليه الآن، ليوجه رسائل هجومية للمخرجين ومنتجي الوسط الفني.

وتابع خفاجة، أنه توجه لعمل جولات خاصة بكسب الأموال عبر تيك توك، بسبب عدم عرض الأعمال الفنية والدرامية عليه، وأنه لا يعمل ويجلس في المنزل.

فادي خفاجة

وأشار فادي خفاجة، أن الفنانة وفاء عامر حاولت مساعدته ودخوله في بعض أعمال الوسط الفني، ولكن دون جدوي، وهو يجلس في المنزل حاليا دون عمل، ولا أحد يعلم ظروفه.

وعقب فادي خفاجة أنه من حقه أن يعمل في مجال التمثيل، وقال: "مهما قالوا متكلمش هتكلم عشان أقل حقوقي إني أشتغل.. لكن مفيش فايدة أنا قاعد في البيت من غير شغل".



وانفعل فادي خفاجة خلال البث المباشر على أحد أشقائه بعد أن طلب منه قفل البث المباشر، وهاجم فادي خفاجة شقيقه قائلًا: “أنت اخويا، نفعتني بايه، ده أنت مش عارف تدفع قسط عربيتك”.

فادي خفاجة فى احد اللايفات

وقام فادي خفاجة بالظهور في بث مباشر للاعتذار إلي الجماهير عما بدر منه، في البث المباشر الأول، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".

وقدم فادي خفاجة الاعتذار عن الفيديو الذي خرج به من خلال مواقع التواصل الاجتماعي: "لو رجع بيا الزمن مش هقدم الفيديو ده تاني، وده مكنش ينفع أني أعمله، اللي أنا عملته غلط".

فادي خفاجة فى احد اللايفات

وقال فادي خفاجة للمتابعين: "مين معندوش أخطاء أجدع واحد في لايف هنا لو قعد ثانية مع نفسه هيلاقي نفسه كله أخطاء، أقرب صديق ليا هو اللي بيهاجمني البني آدم الوحيد اللي كنت منتظره في غلطي يدافع عنى ضربني في ضهري".