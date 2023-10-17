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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد الدعوة لعقد قمة "القاهرة للسلام".. حملة شبابية لدعم دور الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكدت حملة "السيسي استقرار وتنمية" أول حملة شبابية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة على إن دعوة الرئيس السيسي لقادة وزعماء العالم لعقد قمة دولية طارئة لبحث الأوضاع في فلسطين تحت عنوان "القاهرة للسلام" يوم السبت 21 اكتوبر القادم تؤكد  على دور مصر الكبير في المنطقة ورسالتها السامية في تحقيق الأمن والسلام وإنها دائما مصدر القوة والسند والدعم لكل الأشقاء وإن فلسطين في قلب وعقل كل مصري.

قال هيثم طواله مؤسس الحملة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: إن الترحيب الكبير من قادة الدول الكبرى والمنظمات الدولية لتلبية  مبادرة الرئيس دليل قوة مصر السيسي التي أصبح لها في دولة 30يونيو الجديدة كلمه مؤثرة ومسموعة يشار إليها بالبنان وبكل اهتمام عالميا.

أضاف طواله: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر مساند وداعم للقضية الفلسطينية وحريص على مقدرات الفلسطنيين وسلامة اراضيهم ولة دور واضح منذ سنوات عديدة وليس فقط منذ اندلاع الأزمة مؤخرا 
أشار إلي إنة حان الوقت على الدول أن تستمع بحرص إلي الرئيس السيسي  وتضع رؤيتة الثاقبة في الوصول إلى حلول عاجلة للقضية الفلسطينية كمنهج عمل ودستور حياة لتحقيق الأمن والأمان للأشقاء في غزة

السيسي فلسطين القاهرة للسلام الرئيس السيسي الأوضاع في فلسطين

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