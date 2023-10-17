عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أموالكم ملطخة بالدماء.. رد صادم من هدى القطان على تهديد متابعة إسرائيلية

رائدة الأعمال العراقية
رائدة الأعمال العراقية الأمريكية هدى قطان

ردت رائدة الأعمال العراقية الأمريكية هدى قطان صاحبة العلامة التجارية huda beauty، على متابعة إسرائيلية قامت بتهديدها بمقاطعة علامتها بعد دعمها لغزة.

 

رد رائدة الأعمال العراقية الأمريكية هدى قطان على متابعة إسرائيلية

 

وكتبت المتابعة الإسرائيلية لهدى قطان، “ الإسرائيليين يحبونك ويحبون منتجاتك يا هدى، لكنك اخترت دعم غزة.. تذكري أنه لن يشتري منك أي إسرائيلي مرة أخرى، وهذا شيء مؤسف لأننا نشتري الكثير.. أما غزة ليس لديها أموال لشراء منتجاتك ”.

 

سعر صادم.. جاكيت محمد رمضان يثير الجدل بسبب شعار الماسونية.. شاهد

بفستان ناعم.. ديميت أوزديمير بإطلالة ساحرة على إنستجرام

 

وكان رد هدى قطان على هذا التعليق صادم بالنسبة للمتابعة الإسرائيلية، إلا أنه فخر لكل عربي، فقد كتبت لها هدى قطان: "أنا لا أريد أموالا ملطخة بالدماء".

 

وحاز المنشور على إعجاب العديد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تكن هدى قطان الوحيدة التي تدعم قضية غزة وفلسطين، بل أن العديد من الفنانين والفنانات العرب والأجانب ولاعبي كرة القدم ولاعبي رفع الأثقال والبلوجر، والطهاة حول العالم، قاموا بدعم القضية الفلسطينية.

 

رائدة الأعمال العراقية الأمريكية هدى قطان
هدى قطان رائدة الاعمال العراقية الأمريكية هدى قطان متابعة إسرائيلية غزة قضية غزة القضية الفلسطينية huda beauty

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 شهيد.. حماس تعلق على مجزرة مستشفى المعمداني وسط غزة: إبادة جماعية

دعاء لأهل غزة بعد قصف مستشفى المعمداني.. اللهم سخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض

500 شهيد ومصاب.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بعد ضرب مستشفى في غزة

25 مليون جنيه.. شكوى من بيراميدز ضد الزمالك في اتحاد الكرة

انفجار هز المنطقة.. شاهد لحظة استهداف المستشفي المعمداني في غزة |فيديو

تبرير للجريمة.. أول تعليق من أمريكا بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة

"أنت ميت ميت"| فنان تنبأ عادل إمام بوفاته وبكى عليه! تعرف من هو؟

مستجدات الطقس.. موجة أمطار على عدة مناطق بالبلاد لمدة 72 ساعة قادمة

موضوعات متعلقة

بفستان ناعم.. ديميت أوزديمير بإطلالة ساحرة على إنستجرام

بالأسود.. نهى عابدين بإطلالة ناعمة على إنستجرام

بمكونات متوفرة في مطبخك .. طريقة تحضير حلوى الموز البارد

من غير حرمان .. نصائح لمرضى السمنة لسد الشهية والشعور بالشبع فترات طويلة

سهلة وسريعة.. طريقة عمل شوربة العدس باللحم

يتجاوز 15 ألف جنيه.. تعرف على سعر ثوب أنابيلا هلال الأسود

سعر صادم.. جاكيت محمد رمضان يثير الجدل بسبب شعار الماسونية.. شاهد

من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل الدجاج بالريحان والفاصوليا البيضاء

ترشيحاتنا

انفجار عنيف يهز تل أبيب.. المقاومة الفلسطينية تقصف مطار بن جوريون

وقفة احتجاجية غدا.. الصحفيين تدين اعتداء الاحتلال على مستشفى المعمداني بغزة

إسرائيل تقصف مستشفى جديدا في قطاع غزة

تبرير للجريمة.. أول تعليق من أمريكا بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة

مئات الضحايا.. مشاهد قاسية من مستشفى المعمداني بعد قصفه

إسرائيل تطلب 10 مليارات دولار مساعدة طارئة من أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أموالكم ملطخة بالدماء.. رد صادم من هدى القطان على تهديد متابعة إسرائيلية

أبرز الفنانين الحاضرين في مؤتمر التضامن مع فلسطين بنقابة الممثلين| صور

خلطة سحرية.. ماذا يفعل الخل الأبيض للشعر؟

بفستان ناعم.. ديميت أوزديمير بإطلالة ساحرة على إنستجرام

فيديو

لن نبقى متفرجين على غزة.. تحذير خطير من إيران لـ إسرائيل وأمريكا |فيديوجراف

25 ألف جنيه شهريا.. الفرصة الأخيرة للتقديم بوظائف السفارة الأمريكية

هدية مجانية لطلاب المدارس.. إعلان هام من وزير التعليم

600 جنيه.. موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ