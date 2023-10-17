أموالكم ملطخة بالدماء.. رد صادم من هدى القطان على تهديد متابعة إسرائيلية

ردت رائدة الأعمال العراقية الأمريكية هدى قطان صاحبة العلامة التجارية huda beauty، على متابعة إسرائيلية قامت بتهديدها بمقاطعة علامتها بعد دعمها لغزة.

رد رائدة الأعمال العراقية الأمريكية هدى قطان على متابعة إسرائيلية

وكتبت المتابعة الإسرائيلية لهدى قطان، “ الإسرائيليين يحبونك ويحبون منتجاتك يا هدى، لكنك اخترت دعم غزة.. تذكري أنه لن يشتري منك أي إسرائيلي مرة أخرى، وهذا شيء مؤسف لأننا نشتري الكثير.. أما غزة ليس لديها أموال لشراء منتجاتك ”.

وكان رد هدى قطان على هذا التعليق صادم بالنسبة للمتابعة الإسرائيلية، إلا أنه فخر لكل عربي، فقد كتبت لها هدى قطان: "أنا لا أريد أموالا ملطخة بالدماء".

وحاز المنشور على إعجاب العديد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تكن هدى قطان الوحيدة التي تدعم قضية غزة وفلسطين، بل أن العديد من الفنانين والفنانات العرب والأجانب ولاعبي كرة القدم ولاعبي رفع الأثقال والبلوجر، والطهاة حول العالم، قاموا بدعم القضية الفلسطينية.